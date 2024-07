Rockwell Automation annonce la nomination de Christian Rothe au poste de directeur financier à compter du 19 août 2024.

BRUXELLES, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation (NYSE:ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce aujourd'hui la nomination de Christian Rothe au poste de vice-président senior et directeur financier à compter du 19 août 2024. M. Rothe reportera directement à Blake Moret, président-directeur général de Rockwell Automation.

Christian Rothe apporte une riche expérience en leadership exécutif, acquise dans les domaines de la finance, de la planification stratégique, des opérations et du développement d'entreprise. Il rejoint l'entreprise après 13 années passées chez Graco Inc, une entreprise industrielle spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes et de produits dédiés à la gestion des fluides. De 2015 à 2018, M. Rothe a occupé les fonctions de directeur financier et de trésorier chez Graco, avant de diriger les divisions commerciales mondiales de l'entreprise. Il est actuellement président de la division Global Industrial. Avant de rejoindre Graco, M. Rothe a travaillé chez Gardner Denver, où il a occupé des postes à responsabilité dans les domaines de la finance et du développement stratégique.

« Christian possède une solide expérience à la tête d'équipes financières et commerciales, ainsi qu'une connaissance approfondie de l'industrie manufacturière », a déclaré Blake Moret. « Il jouera un rôle déterminant dans l'accélération de la mise en œuvre de nos plans visant à combiner une croissance soutenue et une augmentation des marges, conformément aux objectifs fixés l'année dernière. »

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe talentueuse de Rockwell Automation », a déclaré Christian Rothe. « L'automatisation des usines et la transformation numérique révolutionnent les opérations industrielles sur le plan mondial. Grâce à son expertise, à son leadership et à son solide bilan de performance, Rockwell est à l'avant-garde de cette transformation. Je suis honoré de collaborer avec Blake Moret et son équipe pour façonner l'avenir des opérations industrielles dans le monde entier. »

Christian Rothe est titulaire d'une licence de l'université d'État de St. Cloud et d'un MBA de l'université du Minnesota. Il sera basé au siège mondial de Rockwell Automation à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il succède à Nick Gangestad, qui avait annoncé son intention de prendre sa retraite le 7 mai dernier. M. Gangestad occupait ce poste depuis 2021, après avoir été rappelé de sa retraite pour rejoindre le leader de l'automatisation industrielle.

« Je tiens à remercier Nick pour son implication dans la réalisation de la mission de Rockwell ces dernières années », a ajouté M. Moret. « Il nous a aidés à traverser une pandémie mondiale et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, tout en continuant à investir dans l'avenir grâce au développement de nouveaux produits et à des acquisitions stratégiques. Je lui souhaite une retraite heureuse. ».

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK) est un chef de file mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous associons l'imagination de nos talents au potentiel de la technologie pour renforcer ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Basé à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation emploie 29 000 personnes qui relèvent les défis des clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la manière dont nous donnons vie à l'entreprise connectée dans les leaders industriels, consultez le site http://www.rockwellautomation.com.

