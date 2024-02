Rockwell Automation annonce une collaboration stratégique avec le fabricant de pneumatiques Prometeon Tyre Group pour transformer les processus de fabrication à l'échelle mondiale

Les solutions MES et IoT avancées seront déployées dans quatre pays.

MILAN, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce ce jour une collaboration pluriannuelle avec Prometeon Tyre Group, fabricant majeur de pneumatiques industriels dont le siège est situé en Italie.

L'objectif de ce programme qui englobe les sites dont dispose Prometeon Tyre Group en Italie, en Turquie, en Égypte et au Brésil est d'améliorer la stratégie de numérisation du Groupe en améliorant l'efficacité des activités de fabrication, la durabilité et les progrès technologiques.

Selon les termes de l'accord, Rockwell Automation mettra en œuvre son système de gestion de la production (MES) dans le but d'assurer une intégration numérique complète couvrant l'ensemble des installations du Groupe à travers le monde.

Le projet porte sur le remplacement des systèmes actuels par un système standardisé et technologiquement avancé. Les avantages prévus comprennent :

amélioration de l'efficacité opérationnelle

meilleure utilisation de la main-d'œuvre

augmentation de la productivité et de l'efficacité

réduction des coûts de la qualité et de la conformité

La plateforme MES de Rockwell Automation est enrichie de modèles industriels spécifiques et tire parti des fonctionnalités du logiciel FactoryTalk® ProductionCentre®. Elle bénéficie également des capacités avancées de la plateforme ThingWorx de PTC et du système de gestion de la qualité (QMS) Plex.

Les clients disposent ainsi d'une solution de gestion des opérations de production complète qui autorise une connexion transparente aux plateformes d'entreprise. Cette approche implique un changement de la dynamique opérationnelle au profit d'un système davantage rationalisé et connecté pour les sites mondiaux, en assurant une planification de production plus efficace, un niveau de qualité plus prévisible et une intégration transparente de l'automatisation.

Faisant de la durabilité un objectif clé, les deux entreprises s'engagent à améliorer leur efficacité opérationnelle et à réduire leur impact environnemental.

« Forts de l'expérience acquise en collaborant avec d'autres grands fabricants de pneumatiques internationaux, nous pouvons fournir à ce secteur industriel une approche holistique et flexible de la transformation numérique », a déclaré Dan Paul, directeur commercial de Rockwell Automation en charge de l'industrie du pneumatique au plan mondial. « En étroite collaboration avec Prometeon Tyre Group, nous avons mis au point des solutions numériques conçues pour être à la fois standardisées et exploitables dans les diverses opérations mondiales de Prometeon Tyre Group. »

À propos de Prometeon Tyre Group

Prometeon Tyre Group est le seul fabricant de pneumatiques qui se concentre entièrement sur les secteurs industriels, à savoir le transport de marchandises et de personnes, le secteur agricole et les engins hors route (OTR). Le portefeuille de produits de Prometeon comprend les marques PIRELLI, FORMULA, PHAROS et ANTEO. Le groupe dispose de quatre sites de production au Brésil (2), en Égypte et en Turquie, ainsi que de quatre sites de recherche et développement en Italie, au Brésil, en Turquie et en Égypte. Environ 8 000 personnes de plus de 40 nationalités travaillent au sein du Groupe sur les 5 continents.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. En associant l'imagination de chacun au potentiel de la technologie, nous élargissons ce qui est humainement possible et rendons le monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie environ 29 000 personnes chargées de résoudre les problèmes de ses clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la manière dont nous connectons les entreprises industrielles, rendez-vous sur le site www.rockwellautomation.com.

