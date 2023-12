Rockwell Automation et Michelin renforcent leur collaboration pour la numérisation de la fabrication

PARIS, le 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce ce jour avoir renforcé sa collaboration avec Michelin, le fabricant français multinational de pneumatiques, en mettant l'accent sur l'innovation numérique dans l'ensemble des processus de fabrication de Michelin.

Capitalisant sur plus de trois décennies de collaboration, cette nouvelle étape marque une évolution stratégique de l'automatisation traditionnelle vers le numérique, soulignant un engagement sans faille en faveur de l'innovation continue.

Les principales initiatives de cette collaboration sont les suivantes :

modernisation des équipements de fabrication traditionnels grâce à la numérisation ;

intégration d'outils avancés d'analyse et de science des données au niveau des opérations et des usines, en s'appuyant sur un écosystème de partenaires élargi comprenant notamment Kalypso, une société de Rockwell Automation ;

amélioration de la fiabilité et de l'efficacité opérationnelles grâce à l'utilisation de solutions numériques.

Frank Kulaszewicz, senior vice-président de Rockwell Automation, a déclaré : « Cette nouvelle étape témoigne de l'évolution de notre relation avec Michelin. Nous sommes impatients de nous appuyer sur notre collaboration historique ainsi que de tirer parti de nos expertises respectives pour relever les défis industriels de demain et accélérer l'innovation numérique. Elle ouvre un nouveau chapitre de notre parcours, en approfondissant notre engagement en faveur de la transformation numérique de Michelin dans le domaine de l'automatisation des machines et en solidifiant la confiance mutuelle qui anime nos deux sociétés ».

Cette collaboration entre Michelin et Rockwell Automation est globale et couvre de multiples aspects de la transformation numérique. Des initiatives menées conjointement en matière de prototypage et d'essais permettront de valider la faisabilité et l'efficacité des nouvelles idées mais aussi d'améliorer l'efficacité des initiatives de R&D, jetant les bases d'une co-innovation et d'un co-développement continus.

« Cet engagement renforcé nous permet d'accélérer nos stratégies de numérisation au travers d'une collaboration d'innovation durable », a déclaré Nicolas Jaunet, vice-président de l'ingénierie de fabrication chez Michelin. « Notre expertise combinée accélérera notre fabrication pour intensifier l'innovation grâce aux technologies intelligentes, tout en créant de plus grandes compétences humaines dans un environnement de travail plus attrayant ».

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination des gens avec le potentiel de la technologie pour étendre ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, l'entreprise Rockwell Automation emploie environ 29 000 résolveurs de problèmes dédiés à nos clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la manière dont nous connectons les entreprises industrielles, rendez-vous sur le site www.rockwellautomation.com.