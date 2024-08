Rockwell Automation nomme Emmanuel Guilhamon au poste de Vice-président Développement durable

BRUXELLES, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, a nommé Emmanuel Guilhamon au poste de Vice-président Développement durable depuis le 1er juillet dernier. Emmanuel Guilhamon est rattaché à Becky House, vice-présidente principale, Chief People and Legal Officer.

Rockwell Automation has announced that Emmanuel Guilhamon has been named vice president, Sustainability, effective July 1. Guilhamon reports to Becky House, senior vice president, Chief People and Legal Officer. In this role, Guilhamon is responsible for developing, leading, and executing Rockwell’s global sustainability strategy that is focused on delivering three outcomes: sustainable customers, a sustainable company, and sustainable communities.

Dans ce nouveau rôle, Emmanuel Guilhamon est chargé de définir, piloter et mettre en œuvre la stratégie mondiale de développement durable de Rockwell. Cette stratégie repose sur trois piliers : des clients durables, une entreprise durable et des communautés durables. Il dirige une équipe qui, avec le concours de partenaires internes et externes, veille au respect des engagements ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) de l'entreprise et élabore des solutions aidant les industriels dans leur transition vers un modèle plus durable.

« Emmanuel a apporté une contribution significative à Rockwell depuis son arrivée en 2019 », déclare Becky House. « Sa connaissance approfondie de nos clients, de nos technologies et sa passion pour l'automatisation industrielle et la transformation numérique , des leviers essentiels pour renforcer la résilience de nos clients, optimiser leur production et favoriser la durabilité, font de lui le collaborateur idéal pour poursuivre et développer ces axes stratégiques. »

Emmanuel Guilhamon a débuté chez Rockwell en tant que responsable des ventes pour l'industrie des procédés au sein de la division Global Sales & Marketing, et dirigeait alors les ventes et la stratégie. Plus récemment, il occupait le poste de directeur des ventes, Strategic Account Heavy Industries.

Avant de rejoindre Rockwell, Emmanuel Guilhamon était responsable des ventes chez Cysalys, une startup de série A spécialisée dans les énergies renouvelables. Il a commencé sa carrière chez Schlumberger et a exercé plusieurs fonctions dans les domaines de l'ingénierie, des services sur le terrain, du recrutement et de la gestion des comptes et des produits dans la région EMEA et dans les Amériques.

Guilhamon est titulaire d'un master en ingénierie électrique, électronique et des communications de l'ESIEE Paris. Il a également obtenu le diplôme TRIUM Global Executive MBA décerné conjointement par la Stern School of Business de l'université de New York, la London School of Economics and Political Science et HEC Paris.

Vivant actuellement à Paris, en France, Emmanuel Guilhamon et sa famille s'installeront prochainement à Milwaukee (États-Unis) où se trouve le siège de Rockwell.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE : ROK) est un chef de file mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous associons l'imagination de nos talents au potentiel de la technologie pour renforcer ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Basé à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation emploie 29 000 personnes qui relèvent les défis des clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la façon dont nous donnons vie à l'entreprise connectée dans le secteur industriel, rendez-vous sur http://www.rockwellautomation.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2485769/Emmanuel_Guilhamon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg