روكويل أوتوميشن تُعين إيمانويل غيلامو كنائب رئيس جديد للاستدامة

بروكسل، 27 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة روكويل أوتوميشن (Rockwell Automation)، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن تعيين عن تعيين إيمانويل غيلامو نائبًا للرئيس للاستدامة، اعتبارًا من 1 يوليو. وسيعمل غيلامو تحت إدارة بيكي هاوس، نائب أول الرئيس، رئيس شؤون العاملين والمسؤول القانوني.

Rockwell Automation has announced that Emmanuel Guilhamon has been named vice president, Sustainability, effective July 1. Guilhamon reports to Becky House, senior vice president, Chief People and Legal Officer. In this role, Guilhamon is responsible for developing, leading, and executing Rockwell’s global sustainability strategy that is focused on delivering three outcomes: sustainable customers, a sustainable company, and sustainable communities.

ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى غيلامو مسؤولية تطوير، وقيادة، وتنفيذ استراتيجية الاستدامة العالمية لشركة روكويل أوتوميشن والتي تركز على تحقيق ثلاثة أهداف تركز على الاستدامة في مجملها، وهي عملاء مستدامون، وشركة مستدامة، ومجتمعات مستدامة. كما سيعمل غيلامو على قيادة فريق الاستدامة المؤساستية، والذي يضطلع بتقديم رؤوى استراتيجية رائدةويعمل مع الشركاء الداخليين والخارجيين للتنسيق وتنفيذالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركة ، بالإضافة إلى تسهيل تطوير الحلول التي تدعم الشركات المصنعة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة.

وفي هذا الاطار، قالت بيكي هاوس: "منذ إنضمامه إلى شركة روكويل، قدم إيمانويل مساهمات كبيرة في مجال عمل الشركة، حيث انه يعرف عملاءنا وملم بالتكنولوجيا التي توفرها الشركة، وهو متحمس للدور الحيوي الذي تلعبه الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي في مساعدة عملائنا على زيادة المرونة، وتحسين الإنتاج، وفي النهاية دفع الاستدامة. رؤيته العالمية وخبرته تجعلانه الشخص المناسب لمواصلة تطوير هذا العمل المهم."

انضم غيلامو إلى روكويل في عام 2019 كمسؤول مبيعات العمليات الصناعية في قسم جلوبال سيلز آند ماركتنج (Global Sales & Marketing). في هذا الدور، قاد غيلامو كلاً من المبيعات والاستراتيجية. كما شغل مؤخرا منصبمدير المبيعات في قسم الحسابات الاستراتيجية للصناعات الثقيلة. وقبل انضمامه إلى شركة روكويل، شغل غيلامو منصب رئيس المبيعات في شركة سيزاليس (Cysalys)، وهي شركة ناشئة متخصصة في الطاقة المتجددة. بدأ حياته المهنية في شركة شلومبرجي (Schlumberger) وشغل خلالها العديد من الأدوار في الهندسة والخدمة الميدانية والتوظيف وإدارة الحسابات والمنتجات عبر منطقة أوروبا؛ والشرق الأوسط؛ وأفريقيا، والأمريكتين.

يحمل غيلامو درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات من كلية "إي إس آي إي إي باريس" (ESIEE Paris). كما تحصل أيضًا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية العالمية من تريام (TRIUM) التي تُمنَح بصفة مشتركة من كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية "إتش إي سي" (HEC) للإدارة في باريس.

سينتقل غيلامو وعائلته الذين يعيشون حاليًا في مدينة باريس بفرنسا، إلى الولايات المتحدة، وسيستقر في مقر شركة روكويل بمدينة ميلووكي.

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن

شركة روكويل أوتوميشن Rockwell Automation Inc،(المدرجة في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمز: ROK)، هي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي. نعمل على ربط ما يدور في مخيلة الناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن تحقيقه بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة روكويل أوتوميشن في مدينة ميلووكي، بولاية ويسكونسن، بالولايات المتحدة الامريكية ويعمل بها ما يقرب من 29000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية تطبيقنا لمفهوم نظام الشركات المتصلة (Connected Enterprise) في المؤسسات الصناعية المختلفة، تفضل بزيارة http://www.rockwellautomation.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2485769/Emmanuel_Guilhamon.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg