Rockwell Automation réduit les coûts en matériel et en main-d'œuvre grâce au nouveau servovariateur distribué ArmorKinetix®

BRUSSELS, 27 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise au monde spécialisée dans l'automatisation et la transformation numérique, annonce le lancement d'un nouveau servovariateur distribué de la famille ArmorKinetix® . Avec cette extension de la plateforme Kinetix® 5700, Rockwell Automation propose à ses clients un variateur évolutif qui permet de concevoir des machines optimisées, davantage respectueuses de l'environnement et plus performantes.

Les fabricants souhaitent de plus à plus s'équiper de solutions évolutives qui simplifient leur architecture de commande de machine, réduisent le nombre des composants et la durée de fabrication tout en optimisant la productivité. Les servovariateurs distribués ArmorKinetix leur permettent d'atteindre ces objectifs grâce à une architecture simplifiée qui place le servovariateur à l'extérieur de l'armoire électrique. Les machines peuvent désormais être conçues de manière plus modulaire, tout en réduisant la taille de l'armoire, le câblage et les exigences de refroidissement.

Les servovariateurs intelligents comportent également des capteurs de vibration et des capteurs thermiques qui détectent les problèmes potentiels sur la machine, offrant ainsi la possibilité d'identifier les problèmes et de réagir de manière proactive, ainsi que d'allonger la durée de fonctionnement du système. Cette proactivité est le catalyseur qui permettra d'accroître la productivité.

« Rockwell Automation a travaillé en étroite collaboration avec ses clients pour aligner les servovariateurs distribués ArmorKinetix sur leurs besoins applicatifs », a expliqué Jon Vanderpas, directeur produits chez Rockwell Automation. « Ce produit est spécial, car il assure aux process individuels un haut niveau de précision et de performance tout en permettant aux équipes de concevoir et d'exploiter le matériel d'automatisation avec une plus grande efficacité. Ce servovariateur est décliné dans une large gamme de puissance correspondant aux besoins variés des fabricants actifs dans un vaste paysage industriel », a ajouté Jon Vanderpas.

Les entreprises disposent désormais de nouvelles opportunités pour réduire le coût de fabrication de leurs machines et améliorer l'évolutivité de leur architecture de commande en optimisant le rendement énergétique et en créant des machines plus facilement prises en charge. Principales fonctionnalités des servovariateurs distribués ArmorKinetix :

Densité de puissance inégalée avec déclassement minimum

Disponible en versions servovariateur distribué et servovariateur avec moteur intégré

Puissance utile jusqu'à 5,5 kW

Outils analytiques perfectionnés utilisant des capteurs de vibration et des capteurs thermiques intégrés

Technologie de sécurité intégrée, capable d'atteindre le niveau d'intégrité SIL 3

Prise en charge du protocole CIP Security ( Common Industrial Protocol )

) Certification IP66

Cette nouvelle technologie de servovariateur distribué permet aux fabricants de réduire le coût total de leurs systèmes, d'améliorer la productivité et d'augmenter le temps de fonctionnement, ce qui en fait une option attractive pour les machines de production de nouvelle génération.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial en matière d'automatisation industrielle et de transformation numérique. Nous connectons l'imagination des gens avec le potentiel de la technologie afin d'élargir le champ du possible, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 28 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays. Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution « Connected Enterprise »® dans les entreprises industrielles, rendez-vous sur le site www.rockwellautomation.com .

