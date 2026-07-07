Rokid s'associe au Campus Louis Braille pour améliorer l'accessibilité grâce à des innovations en matière de lunettes connectées

PARIS, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Rokid, pionnier mondial dans le domaine des lunettes intelligentes basées sur l'IA et de l'interaction homme-machine, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec le pôle d'innovation Campus Louis Braille, basé à Paris. Dans un premier temps, Rokid avait apporté son soutien à l'événement « Demo Day 2026 » organisé par le Campus Louis Braille par le biais d'un don financier et de plusieurs paires de lunettes connectées Rokid Ai Glasses Style.

Ce nouveau partenariat témoigne de l'engagement constant de Rokid en faveur du développement de technologies inclusives dans le cadre de ses initiatives « Tech for Good ». Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ 90 millions de personnes dans la région européenne sont atteintes d'une forme de déficience visuelle ou de cécité (soit environ 9 % de la population). En collaboration avec des établissements universitaires de premier plan tels que le Campus Louis Braille, Rokid étudie comment les lunettes connectées peuvent les aider à acquérir une plus grande autonomie.

En 2024, le Campus Louis Braille a été inauguré à l'Institut national des jeunes aveugles (INJA), berceau du système d'écriture et de lecture en braille utilisé dans le monde entier. Dédié à la recherche, à l'éducation et à l'innovation dans le domaine de la déficience visuelle, le Campus Louis Braille favorise l'autonomie et l'égalité des chances pour les personnes aveugles et malvoyantes. Son événement annuel Demo Day, organisé sous le thème « L'innovation au service d'un monde plus accessible », a réuni des responsables des secteurs privé et public afin de faire avancer le dialogue sur les solutions inclusives.

« Nous sommes honorés de soutenir le Campus Louis Braille à l'occasion de son événement Demo Day », a déclaré Irene Long, responsable des opérations internationales (UE et États-Unis) et de l'innovation commerciale chez Rokid. « Le Campus Louis Braille possède à la fois un héritage historique exceptionnel et une recherche de pointe au niveau mondial en matière d'innovation inclusive. Alors que les lunettes connectées dotées d'IA s'imposent de plus en plus dans la vie quotidienne, Rokid estime que l'accessibilité doit faire partie intégrante de leur identité. »

En Chine, les lunettes connectées de Rokid aident déjà les utilisateurs malvoyants à identifier des objets, à lire des textes et à mieux percevoir leur environnement. L'entreprise prévoit d'étendre l'accès à ces fonctionnalités à l'échelle internationale fin 2026.

À propos de Rokid

Fondé en 2014, Rokid est un pionnier mondial dans les domaines de la réalité augmentée (RA) et de l'IA. L'entreprise conçoit des lunettes connectées centrées sur l'utilisateur, qui intègrent de manière transparente l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne. L'entreprise a lancé toute une série d'innovations dans le domaine du matériel dédié à l'IA et à la RA, notamment le premier écosystème d'IA ouvert dédié aux appareils portables, une architecture à double puce, une interaction vocale multilingue, des raccourcis IA intuitifs, ainsi que des lunettes intelligentes dotées d'un écran et produites en série.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur global.rokid.com.

À propos du Campus Louis Braille

Basé à Paris, le Campus Louis Braille est une initiative internationale. Ce campus a pour vocation de créer un pôle d'excellence axé sur la recherche, le développement et l'innovation, afin de favoriser une plus grande inclusion des personnes malvoyantes à l'échelle mondiale.

Contrairement aux initiatives dans le domaine de la santé, notre objectif est d'améliorer l'autonomie et la qualité de vie au quotidien des personnes en situation de déficience visuelle. Grâce à la collaboration, nous souhaitons relever les défis liés à l'accessibilité, à la mobilité, à l'éducation et à l'inclusion, en tirant parti des innovations de pointe et d'une conception centrée sur l'humain.

Cette plateforme innovante a été créée par quatre des principales organisations à but non lucratif, à savoir : INJA Louis Braille, apiDV, Voir Ensemble & Association Valentin Haüy.