Sanya accueillera des visiteurs du monde entier lors d'une dégustation de vins et spiritueux de cinq jours

SANYA, Chine, 10 avril 2023 /PRNewswire/ -- Sur le thème Sailing from Sanya, Cheers to the World, la Boating Sanya & la Sanya International Wine and Spirits Fair 2023 s'apprête à accueillir les amateurs de vin et de spiritueux et les professionnels de l'industrie du 13 au 17 avril. La foire internationale du vin et des spiritueux de Sanya 2023 (« la foire ») s'associe au Shanghai International Wine Challenge (SIWC), au Concours mondial de Bruxelles (CMB) et au CNSC Sanya International Duty-Free Plaza, pour organiser un festival de cinq jours de dégustations de vins et de spiritueux du monde entier. Pendant toute la durée de la foire, divers événements parallèles seront organisés pour les participants, y compris des after-parties.

2023 Sanya International Wine and Spirits Fair

La foire, qui est l'un des principaux événements annuels de l'industrie du vin et des spiritueux en Chine, se concentrera sur la création d'une plateforme internationale et professionnelle pour l'exposition et le commerce des vins et spiritueux, ainsi que pour l'interaction de la culture du vin. Elle s'associera au SIWC, l'un des trois principaux concours internationaux de dégustation de vins en Asie, pour organiser des masterclasses au CNSC Sanya International Duty-Free Plaza. Julien Boulard MW, Leon Liang et Dai Xiaoqun, célèbres professeurs d'œnologie, partageront leur expertise en matière de dégustation de vins avec les professionnels et les amateurs de vin du monde entier présents. Parallèlement, le SIWC présentera une large gamme de vins, dont Enoteca, le cognac Duc de Fugue et d'autres grandes marques, parmi lesquelles certaines marques primées seront exposées pour la première fois.

Le Sanya Tourism Promotion Board (STPB) et le Concours Mondial de Bruxelles (CMB) organiseront conjointement une cérémonie de remise des prix afin de permettre aux entreprises de vins et spiritueux, aux associations industrielles régionales, aux experts de l'industrie et aux médias de se réunir, de partager des informations et d'échanger des idées. Organisée pour la première fois en 1994, la Spirits Selection by CMB est devenue l'un des événements internationaux les plus prestigieux pour récompenser les boissons spiritueuses du monde entier. Cette cérémonie de remise de prix sera le premier événement organisé à Sanya, dont le cadre tropical idyllique offrira une ambiance parfaite à la cérémonie de remise de prix.

En outre, le STPB et CNSC Sanya International Duty-Free Plaza organiseront conjointement une série de « visites de dégustation », créant ainsi une expérience de dégustation de vins, de navigation et d'achats hors taxes à la manière de Sanya pour les participants à la foire.

Située à l'extrémité sud de l'île chinoise de Hainan, qui a récemment repris sa politique d'exemption de visa pour les touristes de 59 pays , Sanya est un lieu idéal pour travailler, voyager et se divertir. La ville est une première étape naturelle pour les voyageurs du monde entier qui souhaitent explorer la Chine grâce à son climat chaud, ses paysages spectaculaires, la richesse de ses ressources naturelles et la diversité des expériences qu'elle offre.

Ces dernières années, Sanya a mis en œuvre de nombreuses mesures pour accroître son attrait auprès des touristes internationaux, dans le but de devenir une destination de voyage haut de gamme à l'échelle mondiale. La ville enregistre une augmentation du nombre de marques internationales de vins et spiritueux haut de gamme, dont beaucoup ont choisi Sanya pour lancer leurs nouveaux produits grâce à la politique de franchise de droits du port de libre-échange de Hainan. À Sanya, les vins et spiritueux sont devenus l'une des catégories de produits les plus populaires dans les magasins hors taxes. Dans ce contexte, la foire internationale du vin et des spiritueux de Sanya 2023 servira de plateforme et de pont pour les marques et les marchands de vin et de spiritueux haut de gamme afin de collaborer sur ce marché en plein développement.

Après la foire, le STPB s'associera à Neal Digital pour organiser une exposition visant à créer une expérience artistique immersive axée sur la technologie pour les visiteurs du monde entier, du 20 avril au 4 mai. L'exposition verra les débuts en Asie de la dernière œuvre de l'artiste numérique contemporaine Krista Kim, « Mirror of the Mind » (Miroir de l'esprit).

Pour découvrir Sanya, rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.visitsanya.com/en/ .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2049750/2023_Sanya_International_Wine_Spirits_Fair.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board