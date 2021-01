Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) reçoit le statut diamant pour la sécurité sanitaire de ses vols

Le prix APEX de l'Airline Passenger Experience Association (APEX) est une récompense qui reconnaît le leadership et la gérance du secteur en s'assurant que la compagnie aérienne déploie des mesures strictes en matière de sécurité et de protection contre la COVID-19.

S'exprimant à propos du dernier prix remis à SAUDIA, le directeur général, le Capitaine Ibrahim S. Koshy, a déclaré : « SAUDIA accorde la plus haute importance à la sécurité de ses clients et de son personnel et s'engage à appliquer des protocoles de désinfection rigoureux et exemplaires à chaque étape du voyage. »

« La sécurité est primordiale », a poursuivi le Capitaine Koshy : « Notre équipe est dédiée à l'excellence et prête à fournir à bord le service hospitalier emblématique de SAUDIA tout en appliquant les mesures de sécurité que la compagnie a instituées contre les coronavirus. »

« L'ascension de SAUDIA pour devenir une compagnie aérienne cinq étoiles de l'APEX 2021, a maintenant progressé en atteignant le summum de la sécurité sanitaire au niveau hospitalier pour le bien-être de chaque client » a déclaré le PDG de l'APEX, le Dr Joe Leader.

« Avec les 42 années d'APEX, en tant qu'association mondiale à but non lucratif entièrement dédiée à l'amélioration de l'expérience des passagers des compagnies aériennes, l'engagement de SAUDIA envers le service de la clientèle n'a jamais brillé autant que l'atteste à présent SimpliFlying, un examen exhaustif et scientifiquement fondé. »

« SAUDIA a haussé la barre des normes de sécurité sanitaire dans l'industrie, grâce à des initiatives telles que le partenariat de marque avec Dettol et la désinfection des toilettes après chaque utilisation. Adopter un tel niveau hospitalier pour garantir la sécurité sanitaire contribue grandement à renforcer la confiance entre les voyageurs, » a déclaré Shashank Nigam, PDG de SimpliFlying.

Voici quelques-uns des protocoles de santé et de sécurité de SAUDIA :

Cartes d'embarquement numériques : tous les passagers voyageant avec SAUDIA doivent présenter une carte d'embarquement numérique aux comptoirs d'enregistrement et d'embarquement.

Stérilisation complète après chaque vol : SAUDIA utilise les rayons ultraviolets UVC pour stériliser les sièges de ses avions, afin d'offrir tous les moyens de sécurité et de prévention à ses clients et employés.

La nouvelle technologie fonctionne en lançant des rayons ultraviolets pour stériliser les surfaces de la cabine en dix minutes, dans une cabine de taille moyenne. Les protocoles de désinfection UVC sont pleinement appliqués après chaque vol.

Tests des employés et kits : SAUDIA contrôle tous les membres du personnel de première ligne et l'équipage avant chaque vol. Le personnel de cabine porte à bord des kits EPI complets qui comprennent :

Gants jetables ;

Masques faciaux ;

Écran / lunettes de protection ;

Blouse médicale.

Distanciation sociale à bord : le personnel de cabine et les membres de l'équipe d'enregistrement veillent à maintenir une distance sociale à tout moment avec les autres membres d'équipage, le personnel au sol et les clients.

Kits personnels : Tous les passagers voyageant avec SAUDIA reçoivent un kit d'hygiène Dettol pour plus de confort tout au long de leur voyage.

Cuisine à bord : Tous les aliments et les boissons distribués à bord sont scellés. Les couverts et les assiettes sont jetables et sont présentés dans un emballage sécurisé.

Ces dernières années, SAUDIA a investi considérablement dans sa flotte de 144 avions à fuselage étroit et large et exploite l'une des flottes les plus jeunes dans le ciel, avec un âge moyen des avions de 5 ans.

Le réseau de liaisons aériennes comprend plus de 95 destinations sur quatre continents vers les 28 aéroports nationaux du Royaume d'Arabie saoudite.

En décembre 2020, SAUDIA s'est vu décerner un classement cinq étoiles par l'APEX. L'APEX Official Airline Ratings ™ est le premier programme de notation des compagnies aériennes basé uniquement sur les commentaires certifiés des passagers.

À propos de Saudi Arabian Airlines (SAUDIA)

Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) est la compagnie aérienne nationale du Royaume d'Arabie saoudite. La compagnie aérienne est membre de l'Association du transport aérien international (IATA) et de l'Organisation des transporteurs aériens arabes (AACO).

SAUDIA est le partenariat officiel de la compagnie aérienne de la série tout électrique du championnat ABB FIA Formula E Championship.

Pour plus d'informations sur Saudi Arabian Airlines, veuillez visiter https://www.saudia.com/

