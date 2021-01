Saudia ontvangt Diamond-status als erkenning voor de gezondheidsmaatregelen voor personeel en passagiers

Over de meest recente prijs die aan SAUDIA werd uitgereikt, zei Chief Executive Officer, kapitein Ibrahim S.Koshy, het volgende: "SAUDIA hecht de hoogste waarde aan de veiligheid van zijn gasten en teamleden en zet zich in voor voorbeeldige, rigoureuze ontsmettingsprotocollen tijdesn elke stap van de reis.

Kapitein Koshy vervolgde: "Veiligheid staat voorop. Ons team streeft naar perfectie en staat klaar om aan boor de kenmerkende gastvrije service van SAUDIA te bieden en tegelijkertijd de veiligheidsmaatregelen vanwege het coronavirus te volgen die de luchtvaartmaatschappij heeft ingesteld."

"De mogelijkheid van SAUDIA om een 2021 APEX Five Star-luchtvaartmaatschappij te worden, is nu dichterbij door het bereiken van de Diamond-status waarmee SAUDIA op dat niveau aantoonbaar de gezondheid en het welzijn van elke klant hoog in het vaandel heeft staan", aldus Dr. Joe Leader, CEO van APEX.

"Met het 42-jarige bestaan van APEX als een wereldwijde non-profitorganisatie die zich volledig toelegt op het bevorderen van de ervaring van vliegtuigpassagiers, zijn de maatregelen die SAUDIA voor de gezondheid en het welzijn van al haar klanten treft nog nooit zo goed tegen het licht gehouden als nu wordt bewezen door het uitgebreide, wetenschappelijk onderbouwde onderzoek van SimpliFlying."

"SAUDIA heeft de lat voor gezondheid in de branche hoger gelegd door initiatieven zoals het merkpartnerschap met Dettol en het desinfecteren van toiletten na elk gebruik. Met het waarborgen van kwaliteit op Diamnond-niveau, wordt het vertrouwen onder reizigers aanzienlijk versterkt", aldus Shashank Nigam, CEO van SimpliFlying.

Een paar voorbeelden van de protocollen om de gezondheid en het welzijn van passagiers te waarborgen zijn:

Digitale instapkaarten: Alle passagiers die met SAUDIA vliegen, zijn verplicht om bij het inchecken en het instappen een digitale instapkaart te tonen.

Volledige sterilisatie na elke vlucht: SAUDIA gebruikt UVC-ultraviolette straling om zijn vliegtuigstoelen te steriliseren en om zijn medewerkers en passagiers veiligheid en preventie te bieden.

De nieuwe technologie wordt ingezet om met behulp van ultraviolette straling binnen 10 minuten oppervlakken in een middelgrote cabine te steriliseren. Deze procedure wordt na elke vlucht uitgevoerd.

Testen van medewerkers en kits met beschermingsuitrustingen: SAUDIA screent al haar vliegtuigpersoneel voorafgaand aan elke vlucht. Het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij draagt aan boord volledige beschermingsuitrustingen, waaronder:

wegwerphandschoenen

mondkapjes

oogbescherming/bril

medische kleding

Sociale afstand aan boord: Het cabinepersoneel en de medewerkers aan de incheckbalie zijn zich ervan bewust om te allen tijde sociale afstand te bewaren tot andere bemanningsleden, grondpersoneel en gasten.

Persoonlijke hygiënekits: Alle gasten die met SAUDIA vliegen, ontvangen een Dettol-hygiënekit voor comfort tijdens hun reis.

Eten en drinken aan boord: Al het eten en drinken dat aan boord wordt uitgedeeld, is verzegeld. Bestek en borden zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik en worden in een veiligheidspakket aan de passagiers aangeboden.

De luchtvaartmaatschappij heeft de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in haar vloot van 144 narrow- en widebody-vliegtuigen en exploiteert een van de jongste vloten in de lucht, met een gemiddelde vliegtuigleeftijd van 5 jaar.

Het routenetwerk van de luchtvaartmaatschappij omvat meer dan 95 bestemmingen, verspreid over vier continenten naar alle 28 binnenlandse luchthavens in het Koninkrijk Saoedi-Arabië.

In december 2020 ontving SAUDIA een vijfsterren-waardering van APEX. De APEX Official Airline Ratings™ is het eerste waarderingsprogramma van luchtvaartmaatschappijen dat uitsluitend gebaseerd is op gecertificeerde feedback van passagiers.

Over Saudi Arabian Airlines (SAUDIA)

Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) is de nationale luchtvaartmaatschappij van het Koninkrijk Saudi-Arabië. Het bedrijf, opgericht in 1945, is een van de grootste luchtvaartmaatschappijen in het Midden-Oosten.

SAUDIA is lid van de International Air Transport Association (IATA) en de Arab Air Carriers Organization (AACO). Het is sinds 2012 een van de 19 luchtvaartmaatschappijen die lid zijn van de SkyTeam-alliantie.

SAUDIA heeft veel prestigieuze prijzen en erkenningen ontvangen. Meest recentelijk werd het door de Airline Passenger Experience Association (APEX) erkend als Global Five-Star Major Airline en bekroond met de Diamond-status door APEX Health Safety powered by SimpliFlying.

