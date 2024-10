Schneider Electric autonomise ses employés avec le programme de développement de carrière N.E.W.S.®

Equoranda, partenaire français de N.E.W.S.®, mène l'initiative

LAUSANNE, Suisse, 1 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Schneider Electric, un leader mondial de la technologie industrielle, a choisi N.E.W.S.®, une société pionnière en matière de développement de carrière et de navigation, pour offrir à ses employés un programme de formation révolutionnaire.

L'entreprise, en collaboration avec Equoranda, un partenaire expérimenté de N.E.W.S.®, a lancé un programme interactif intitulé « Spring Your Career ». Cette initiative reflète la culture de Schneider Electric qui aspire à encourager et à fidéliser les employés dans toutes les unités commerciales et sur tous les sites mondiaux.

Ce programme vise à mettre à disposition des employés de Schneider Electric en début de carrière des outils essentiels pour naviguer dans leur vie professionnelle et définir leur plan de carrière. Cela leur permettra de tracer en toute confiance leur parcours professionnel, de collaborer avec leurs collègues et de contribuer à la réussite de l'entreprise et à ses objectifs stratégiques.

Le programme « Spring Your Career » s'inscrit parfaitement dans la politique de gestion des talents de Schneider Electric. Il favorise la prise de conscience des employés et leur permet de mieux comprendre les leviers organisationnels dont ils disposent. Ces éléments sont essentiels pour augmenter les taux de rétention et d'épanouissement des talents, renforcer les capacités et les responsabilités des professionnels en début de carrière et leur donner les moyens de gérer activement leur développement professionnel à court et à long terme. Le programme vise également à cultiver un fort sentiment de communauté parmi les participants et à améliorer leur compréhension de la structure mondiale de Schneider Electric.

« Le succès de ce programme repose sur trois facteurs clés », a déclaré Pascale Demont, responsable et développeur du programme « Spring Your Career » chez Equoranda. « Tout d'abord, l'excellente collaboration entre Schneider Electric et Equoranda tout au long du projet a été cruciale. Deuxièmement, il était essentiel que toutes les parties concernées assimilent parfaitement la culture de Schneider Electric. Enfin, le programme s'appuie sur des outils puissants, dont le plus central est NEWS Compass® ».

« Des centaines d'employés de Schneider Electric en France ont déjà participé au programme développé avec Equoranda », a déclaré Nadège RIEHL, VP Talent Management & Learning France chez Schneider Electric. « Ce programme leur permet de construire et de gérer leur vie professionnelle au sein de Schneider Electric. Nous nous engageons à fournir toutes les ressources disponibles pour soutenir nos employés dans leur gestion de carrière. »

« Le projet de Schneider Electric, mené par Equoranda, a eu recours à notre méthodologie novatrice NEWS Compass®, conçue pour cultiver la pensée innovante, améliorer les compétences et fournir des outils pour une navigation de carrière couronnée de succès dans un monde qui fait face à des changements globaux complexes. N.E.W.S.® est particulièrement bien placée pour aider les organisations à prospérer en période de changement constant et de doute et s'est imposée comme une ressource clé pour la résilience et la croissance des organisations », a déclaré Marina Giareni, PDG de N.E.W.S.®.

À propos de Schneider Electric

Schneider Electric est un leader mondial des technologies industrielles qui apporte une expertise de premier plan en matière d'électrification, d'automatisation et de numérisation aux industries intelligentes, aux infrastructures résilientes, aux centres de données à l'épreuve du temps, aux bâtiments intelligents et aux maisons intuitives.

Schneider Electric est une société Fortune Global 500 , cotée à la bourse Euronext, et fait partie de l'indice boursier Euro Stoxx 50 https://en.wikipedia.org/wiki/Stock_market_index. Au cours de l'exercice https://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_year 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 35,9 milliards d'euros.

À propos d' Equoranda

Equoranda est une société de formation et de coaching de cadres dont le travail est axé sur le développement de l'engagement des employés.

Depuis plus de 20 ans, Equoranda remplit sa promesse en accompagnant les dirigeants et les équipes sur trois ingrédients clés de l'engagement : le développement d'une vision, une culture de gestion adéquate et des compétences spécifiques telles que la communication et l'influence. En chemin, ils ont rencontré N.E.W.S.® avec qui ils ont développé un partenariat international à long terme.

Basée à Grenoble (France), Equoranda dessert la région EMEA au sens large et soutient ses clients dans le monde entier.

À propos de N.E.W.S.®

N.E.W.S.® Navigation, leader mondial en matière de leadership et de navigation organisationnelle, a été fondée en 2006. Implantée en Suisse, l'entreprise opère dans plus de 40 pays. N.E.W.S.® a transformé la navigation des organisations, des équipes et des dirigeants grâce à sa méthodologie NEWS Compass®.

Cette approche innovante comprend une série de douze solutions primées, chacune étant conçue pour encourager la pensée innovante, améliorer les compétences et fournir aux clients des outils de pointe pour répondre à des changements mondiaux complexes. Particulièrement efficace pour aider les organisations à s'épanouir et à prospérer en période de changement constant et d'incertitude, NEWS Compass® s'est imposée comme une ressource essentielle pour la résilience et la croissance des organisations. Forte d'une présence mondiale dans plus de 40 pays, N.E.W.S.® est au service d'une clientèle diversifiée, des startups dynamiques à des entreprises estimées du Fortune 500, y compris des leaders industriels tels que Corning, Pfizer, Boeing, Microsoft, Apple, PWC, Mazda, Siemens, Vodafone, L'Oréal, Amdocs, et Citibank.

Engagée à fournir des résultats exceptionnels, N.E.W.S.® propulse systématiquement les organisations vers un succès sans précédent.

Pour en savoir plus, visitez newsnavigation.com/home et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Contact presse :

Iris Weinstein, Kav - Yashir

[email protected]

972-544-363334