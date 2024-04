SCHNEIDER ELECTRIC, LEADER DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L'ÉNERGIE, ANNONCÉ EN TANT QUE PARTENAIRE FONDATEUR DE LA 3E ÉDITION DE PLATFORM GLOBAL 2024

Un discours sera prononcé par Mme Gwénaelle Avice Huet, vice-présidente exécutive des opérations en Europe, et membre du comité exécutif de Schneider Electric

LONDRES, ANTIBES, France et GRENOBLE, France, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Platform Global , le principal forum de réseautage d'affaires et de transactions commerciales de la région pour les acteurs et les investisseurs des centres de données et de l'infrastructure numérique, est ravi d'annoncer à nouveau que Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, est partenaire fondateur de l'événement.

Il est également annoncé que Mme Gwénaelle Avice Huet, vice-présidente exécutive des opérations en Europe, et membre du comité exécutif de Schneider Electric, prononcera un discours lors de l'événement.

Platform Global est la place de marché transactionnelle annuelle pour les investisseurs dans les centres de données et l'infrastructure numérique ainsi qu'une réunion internationale de cadres supérieurs de haut niveau. Son contenu soigneusement sélectionné reste le plus fort et le plus important parmi les événements organisés en Europe et dans la région MEA.

Organisé au Palais des Congrès d'Antibes du 10 au 12 septembre, l'événement générera du contenu influent à travers les débats et les idées de plus de 100 experts et leaders d'opinion de premier plan et constituera un événement de réseautage d'affaires haut de gamme efficace dans une année de transition, basculant l'industrie du cloud à l'ère de l'IA.

« L'IA, la transformation énergétique durable et les facteurs ESG seront en tête des priorités en 2024. L'opportunité de partager la remarquable compréhension du marché dont fait preuve Schneider Electric sur ces facteurs clés auprès d'un public influent renforce notre rôle mondial dans ces débats importants », a déclaré Vincent Barro, vice-président de Datacenter & Secure Power et membre du conseil d'administration DACH de Schneider Electric.

Schneider Electric a également été récemment inclus dans l'indice Dow Jones Sustainability World Index pour la 13e année consécutive. Avec un score ESG de 88 sur 100 attribué par la société de notation S&P Global dans son évaluation du développement durable des entreprises pour 2023, Schneider Electric s'est classé au premier rang dans son secteur et a assuré sa place dans l'indice européen (date de notation : 27 octobre 2023.

La plateforme d'Antibes attire des cadres supérieurs (55 % en 2023) des directeurs d'investissement (30 %) et des dirigeants d'entreprises de colocation et hyperscale (19 %), principalement de la région EMEA, qui constituent la majorité des délégués et soutiennent sa réputation de valeur grâce à un remarquable réseautage haut de gamme.

« Nous sommes ravis de compter une fois de plus Schneider Electric parmi nos partenaires fondateurs, a déclaré Gregory Gerot, directeur général de Platform Markets Group. Le programme de cette année est axé sur l'investissement soutenu dans l'infrastructure numérique, le foncier, l'énergie et la décarbonisation au cours de l'année à venir. »