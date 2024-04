SCHNEIDER ELECTRIC, LEIDER IN DE DIGITALE TRANSFORMATIE VAN ENERGIE, AANGEKONDIGD ALS OPRICHTINGSPARTNER VAN 3RD PLATFORM GLOBAL 2024

Keynote door mevrouw Gwénaelle Avice Huet, Executive Vice President Europe Operations - en lid van het Uitvoerend Comité bij Schneider Electric

LONDON, ANTIBES, Frankrijk en GRENOBLE, Frankrijk, 24 april 2024 /PRNewswire/ -- Platform Global, het belangrijkste netwerk- en zakenforum in de regio voor spelers en investeerders op het gebied van datacenters en digitale infrastructuur, is verheugd aan te kondigen dat Schneider Electric, de leider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, opnieuw Founding Partner van het evenement is.

Verder wordt meegedeeld dat mevrouw Gwénaelle Avice Huet, Executive Vice President of Europe Operations, en lid van het directiecomité bij Schneider Electric, een keynote zal geven op het evenement.

Platform Global is de jaarlijkse transactiemarktplaats voor investeerders in datacenters en digitale infrastructuur en een eersteklas internationale bijeenkomst op C-niveau. De samengestelde inhoud blijft de sterkste en belangrijkste onder de evenementen in Europa en de MEA-regio.

Het evenement wordt gehouden in het Palais des Congrès Antibes op 10-12 september. Het zal invloedrijke inhoud genereren door middel van de discussies en ideeën van meer dan 100 experts en top opinieleiders en effectieve high-end netwerken bieden in een overgangsjaar, waarin de industrie van cloud naar het AI-tijdperk verschuift.

"AI, duurzame energietransformatie en ESG staan bovenaan de agenda in 2024. De kans om Schneider Electric's indrukwekkende marktinzicht in deze belangrijke drijfveren over te brengen aan een invloedrijk publiek versterkt onze wereldwijde rol in deze belangrijke debatten," zegt Vincent Barro, Vice-President Datacenter & Secure Power en Board Member DACH, Schneider Electric.

Schneider Electric is onlangs ook voor het 13e achtereenvolgende jaar opgenomen in de Dow Jones Sustainability World Index. Met een ESG-score van 88 op 100, toegekend door ratingbureau S&P Global in hun 2023 Corporate Sustainability Assessment, heeft Schneider Electric de toppositie in zijn sector en is zijn plaats in de Europese index veiliggesteld (scoredatum: 27 oktober 2023).

Platform in Antibes is een verzamelplaats voor C-level executives (55% in 2023), investeringsleiders (30%) en de leiding van colo- en hyperscale bedrijven (19%), voornamelijk uit de EMEA-regio, die het merendeel van de delegatieleden vormen. Met zijn opmerkelijke high-end netwerken ondersteunt Platform in Antibes zijn reputatie voor waarde.

"We zijn verheugd dat Schneider Electric opnieuw onze Founding Partner is," zegt Gregory Gerot, Managing Director van Platform Markets Group. "Het programma van dit jaar richt zich op de duurzame investeringen in digitale infrastructuur, land, energie en decarbonisatie in het komende jaar."

Mediacontact:

[email protected]