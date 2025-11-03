Selon un rapport Nuvei et EDC, 117 milliards de dollars de recettes des compagnies aériennes sont menacés de défaut de paiement

L'étude mondiale révèle comment les frictions liées aux paiements et l'absence d'options locales érodent les revenus des compagnies aériennes, et comment l'orchestration peut rétablir la croissance perdue.

MONTRÉAL, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Les compagnies aériennes et les agences de voyage en ligne perdent des milliards chaque année en raison d'échecs de transactions et du non-respect des préférences de paiement. Selon une nouvelle étude de Nuvei et Edgar, Dunn & Company (EDC), 117 milliards de dollars de revenus des compagnies aériennes sont menacés en 2025 en raison de refus de cartes et de frictions lors du paiement.

Intitulé The Last Mile of Conversion: How Seamless Payments Drive Revenue from High-Intent Travelers, le rapport examine comment les attentes des voyageurs modifient l'économie des paiements tout au long du processus de réservation. L'enquête menée auprès de plus de 1 000 voyageurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil, en Espagne et à Hong Kong montre que les paiements sont devenus l'un des champs de bataille commerciaux les plus importants du secteur du voyage.

Les frictions coûtent des milliards

17% des voyageurs subissent un refus de carte lors d'une réservation en ligne. Pour les compagnies aériennes, la conséquence est immédiate : 13% se tournent vers un concurrent et 5 % abandonnent complètement l'achat.

La conception de la procédure de paiement aggrave la situation. Près de 60% des voyageurs renonceront à une réservation si leur mode de paiement préféré n'est pas disponible, tandis que 92% déclarent que la facilité de paiement est essentielle dans leur décision de réservation.

Ces tendances montrent que l'écart se creuse entre les intentions des voyageurs et la conversion, et que les compagnies aériennes et les agences de voyages en ligne ont la possibilité de récupérer des revenus importants grâce à une orchestration et une localisation plus intelligentes des paiements.

Le comportement de paiement est de plus en plus local

Les données soulignent à quel point les habitudes de paiement régionales influencent les résultats globaux.

Au Brésil, 71% des voyageurs préfèrent Pix, le réseau de paiement instantané du pays.

À Hong Kong, 29% utilisent AlipayHK pour les achats en ligne.

En Espagne, 23% choisissent Bizum, tandis qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, PayPal reste dominant avec une utilisation supérieure à 40%.

Les voyageurs attendent également une expérience localisée et de la flexibilité : 92% d'entre eux souhaitent que les prix soient affichés dans leur devise locale et 75 % préfèrent des options de paiement fractionné, mais seulement 22 % des agences de voyage en ligne les proposent actuellement.

Cette diversité montre clairement qu'une procédure de paiement mondiale unique ne peut pas répondre aux attentes des voyageurs. Les stratégies de paiement doivent refléter les systèmes locaux, les devises et le comportement des consommateurs sur chaque marché.

L'orchestration en tant qu'infrastructure

L'étude identifie l'orchestration des paiements comme le levier le plus efficace pour lutter contre les pertes de revenus. En canalysant intelligemment les transactions entre les acquéreurs, en prenant en charge les méthodes locales et en autorisant les nouvelles tentatives automatisées, les compagnies aériennes peuvent augmenter les taux d'approbation de cinq à dix points de pourcentage.

Cette augmentation peut représenter l'équivalent de la réalisation de la moitié ou de la totalité des objectifs de croissance annuelle pour certaines compagnies. Il s'agit, au sens large, d'un changement d'état d'esprit : arrêter de considérer les paiements comme un coût opérationnel, mais plutôt comme un moyen de renforcer les performances commerciales.

Un changement stratégique pour le commerce des voyages

Les voyages sont une catégorie à forte intention et à faible fréquence. Chaque transaction a une valeur immédiate et à long terme, mais la marge d'erreur est étroite. Un défaut de paiement met souvent fin à la relation.

Alors que l'adoption du numérique et les paiements en temps réel se développent à l'échelle mondiale, la croissance du secteur dépendra de l'efficacité avec laquelle les compagnies aériennes et les agences de voyages en ligne pourront réduire les frictions sur le dernier kilomètre de conversion. Les compagnies qui localisent et orchestrent intelligemment les paiements ne se contenteront pas de protéger leur revenus, elles renforceront également la fidélité des voyageurs, qui sont de plus en plus numériques.

Téléchargez le livre blanc complet ici : https://www.nuvei.com/posts/the-last-mile-of-conversion-how-seamless-payments-drive-revenue-from-high-intent-travelers. Pour de plus amples renseignements sur le rapport, contactez : [email protected]

