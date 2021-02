Selon une étude, l'anticorps neutralisant JMB2002 de Jemincare conserverait probablement un effet puissant contre le variant sud-africain du virus

SHANGHAI, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- Le 7 février 2021, des scientifiques de l'institut de recherche de Jemincare à Shanghai ont publié un préprint sur BioRxiv intitulé A human antibody with blocking activity to RBD proteins of multiple SARS-CoV-2 variants including B.1.351 showed potent prophylactic and therapeutic efficacy against SARS-CoV-2 in rhesus macaques (Un anticorps humain capable de bloquer les protéines RBD de plusieurs variants du SRAS-CoV-2, dont le B.1.351, a montré un effet prophylactique et thérapeutique puissant contre le SRAS-CoV-2 chez des macaques rhésus). La prépublication indique que l'anticorps neutralisant JMB2002 de Jemincare, qui fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 1, a montré une activité de blocage in vitro à large spectre de la liaison hACE2 au domaine RBD de la protéine S chez plusieurs variants du SRAS-CoV-2, y compris le variant sud-africain (B.1.351).

Des articles récents ont fait état de l'apparition d'un nouveau variant sud-africain du SRAS-CoV-2 dans nombreux pays à travers le monde. Présentant une plus grande résistance à la neutralisation par sérums de vaccin, ce variant est une source de nombreuses préoccupations pour les épidémiologistes.

Le préprint explique que l'anticorps JMB2002 présentait une affinité de liaison 6,8 fois plus élevée avec la protéine mutante S1 du variant sud-africain B.1.351. du SRAS-CoV-2 qu'avec l'archétype de la protéine S1. Selon l'article, bien que l'effet de blocage de l'anticorps JMB2002 soit divisé par 2,8, il demeure 12 fois plus efficace que celui de la protéine hACE2-Fc contre le variant sud-africain. Ainsi, l'anticorps JMB2002 conserverait probablement un effet puissant contre le variant sud-africain du virus.

Le JMB2002, un anticorps neutralisant contre le SRAS-CoV-2, a été mis au point de manière indépendante par l'institut de recherche de Jemincare et a débuté la phase 1 des essais cliniques le mois dernier. Selon les données précliniques, l'anticorps JMB2002 peut occuper avec précision l'épitope clé du domaine de liaison au récepteur (RBD) de la sous-unité S1 du SRAS-CoV-2 avec les attaches de l'enzyme humaine de conversion de l'angiotensine 2 (hACE2), et présente de fortes activités de liaison et de blocage aux pointes de glycoprotéines des variants du virus.

Les résultats en provenance de la Chine indiquent que l'intervention prophylactique et thérapeutique du SRAS-CoV-2 auquel est injecté l'anticorps JMB2002 ralentirait probablement la transmission des variants du SRAS-CoV-2 actuellement apparus et permettrait de contrôler plus efficacement la pandémie de COVID-19.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.07.429299v2

