Нейтрализующее антитело JMB2002 от Jemincare показало эффективность против мутанта из ЮАР

Согласно экспериментальным данным, разработанное компанией Jemincare нейтрализующее антитело JMB2002 может сохранять свою эффективность и против южноафриканского мутанта коронавируса

ШАНХАЙ, 9 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- 7 февраля 2021 г. ученые из Шанхайского научно-исследовательского института Jemincare опубликовали на BioRxiv сигнальный экземпляр статьи под названием "A human antibody with blocking activity to RBD proteins of multiple SARS-CoV-2 variants including B.1.351 showed potent prophylactic and therapeutic efficacy against SARS-CoV-2 in rhesus macaques" («Антитело человека с блокирующей активностью к RBD-белкам многочисленных вариантов вируса SARS-CoV-2, включая B.1.351, продемонстрировало профилактическую и терапевтическую эффективность против SARS-CoV-2 у макак-резусов»), в которой сообщается, что разработанное компанией Jemincare нейтрализующее антитело JMB2002, находящееся в процессе клинического исследования фазы I, продемонстрировало блокирующую активность in vitro широкого спектра против фермента hACE2, связывающегося с RBD/S-белком различных вариантов SARS-CoV-2, включая южноафриканского мутанта (B.1.351).

В недавно опубликованных статьях сообщалось, что новый южноафриканский вариант вируса SARS-CoV-2, появившийся во многих странах мира, характеризуется значительно большей резистентностью к нейтрализации сыворотками, полученными от вакцинированных, что вызвало беспокойство среди эпидемиологов.

В сигнальном экземпляре статьи сообщается, что JMB2002 продемонстрировало в 6,8 раза более высокую аффинность связывания с S1-белком южноафриканского вируса-мутанта SARS-CoV-2 (B.1.351.) по сравнению с прототипом S1. Несмотря на то что блокирующая активность JMB2002 снизилась в 2,8 раза, но по-прежнему в 12 раз превышает аналогичный показатель hACE2-Fc против южноафриканского мутанта, в статье указывается, что JMB2002, вероятно, сохранит нейтрализующую активность против мутанта из ЮАР.

В прошлом месяце началось клиническое исследование фазы I в отношении нейтрализующего антитела к вирусу SARS-CoV-2 под названием JMB2002, независимо разработанного научно-исследовательским институтом компании Jemincare. Доклинические данные показали, что JMB2002 может точно распознавать ключевой эпитоп рецептор-связывающего домена (RBD) субъединицы S1 вируса SARS-CoV-2 благодаря связывающему интерфейсу ангиотензинпревращающего фермента человека II (hACE2), а также обладает высокими уровнями связывающей и блокирующей активности к шиповидным гликопротеинам вирусов-мутантов.

Полученные из Китая результаты показывают, что профилактическое и терапевтическое воздействие на вирус SARS-CoV-2 с использованием антител JMB2002 с высокой вероятностью замедлит передачу появившихся на данный момент вариантов SARS-CoV-2 и приведет к более эффективному сдерживанию пандемии COVID-19.

