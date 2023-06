Selon une étude publiée par Rockwell Automation, 85 % des constructeurs automobiles prévoient de maintenir ou d'augmenter leurs effectifs

Une enquête mondiale révèle les principales problématiques, considérations et opportunités associées à l'utilisation de nouvelles technologies dans l'industrie automobile, en mettant l'accent sur la prise en compte des pénuries de main-d'œuvre, les interruptions de la chaîne logistique, etc.

MILWAUKEE, 23 juin 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, a publié aujourd'hui les résultats du 8e rapport annuel « L'évolution de la fabrication intelligente dans le secteur automobile » (State of Smart Manufacturing Report : Automotive Edition). Cette étude d'envergure mondiale a été menée auprès de 197 dirigeants de constructeurs automobiles, d'équipementiers automobiles et de constructeurs de véhicules électriques dans 13 des principaux pays manufacturiers.

A new global survey reveals the key challenges, considerations, and opportunities of new technology for the automotive industry, with focuses on navigating labor shortages, supply chain interruptions, and more.

L'édition 2023 de cette étude met l'accent sur l'évolution de l'industrie automobile en se concentrant sur la qualité, l'impact de l'automatisation des procédés, l'adoption de la fabrication intelligente et le rôle essentiel de la technologie pour minimiser les risques, gérer les problèmes de main-d'œuvre, réduire les coûts et augmenter la production.

Les principales conclusions sont les suivantes :

85 % des constructeurs automobiles prévoient de maintenir leur niveau de personnel actuel, voire de l'accroître suite à l'adoption de nouvelles technologies. En outre, 64 % des entreprises utilisent des logiciels pour automatiser leurs processus et 54 % des leaders du secteur accélèrent le recours à l'automatisation afin de faire face à la pénurie de main-d'œuvre.

« Minimiser les coûts » et « améliorer la qualité » sont les principaux moteurs de la transformation numérique.

31 % des constructeurs automobiles prévoient d'investir dans les technologies d'intelligence artificielle (AI) et d'apprentissage automatique, ou l'ont déjà fait ; cette tendance devrait continuer à croître à mesure que les cas d'utilisation se développent et que la simplicité des applications s'améliore.

42 % d'entre eux prévoient de réaffecter leur main-d'œuvre existante et 27 % envisagent même de recruter à la suite de l'adoption de technologies, ce qui indique que la technologie peut à la fois résoudre les problèmes actuels et faire office de catalyseur de croissance.

Dans la pratique, 35 % de ces entreprises indiquent que la fabrication intelligente leur a permis d'atténuer les problèmes associés au déploiement et à l'intégration des nouvelles technologies. Par ailleurs, 29 % des personnes interrogées considèrent que la fabrication intelligente a également contribué à atténuer les conséquences durables de la pandémie.

97 % des constructeurs automobiles et des équipementiers déclarent avoir déjà mis en place des initiatives de développement durable et ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance), dont 49 % dans le but de se démarquer de la concurrence.

« Ces dernières années, le secteur automobile a dû faire face à de nombreux obstacles et difficultés. Entre l'évolution des attentes des consommateurs, les problèmes liés à la chaîne logistique, la pénurie de puces électroniques et les difficultés liées au personnel de production, l'industrie automobile a été amenée à faire preuve d'agilité. Par exemple, l'électrification des véhicules automobiles oblige les constructeurs à étoffer leurs effectifs au fur et à mesure de la transition, non seulement dans les sites de production existants, mais également lors de l'ouverture de nouvelles usines », explique Paul Epperson, vice-président de la division Industrie mondiale – Automobile, Pneumatiques et Mobilité avancée de Rockwell Automation. « À la lecture des résultats de cette étude, il apparaît clairement que la priorité des dirigeants du secteur automobile est d'utiliser les nouvelles technologies pour faire face à ces problématiques. »





Les dirigeants de l'industrie automobile sont conscients du rôle essentiel que jouent la technologie et l'automatisation dans la gestion de ces risques et la poursuite d'une croissance rentable. Ainsi, 59 % d'entre eux s'appuient sur la technologie pour atténuer les risques internes, et 50 % pour minimiser les risques externes. De même, lorsqu'on leur demande comment ils entendent générer des résultats commerciaux positifs, leur première réponse est la suivante : en augmentant le degré d'automatisation.





« Rockwell Automation occupe une position unique qui lui permet de jouer un rôle de conseiller de confiance auprès des entreprises du secteur automobile mondial, non seulement grâce à son éventail dynamique de solutions industrielles, mais également grâce à son vaste écosystème de partenaires », explique Paul Epperson. « Quel que soit le degré d'avancement d'une entreprise dans sa transformation numérique et sur la voie de la fabrication intelligente, Rockwell Automation est à ses côtés pour favoriser une croissance innovante. »

Les conclusions complètes du rapport sont disponibles ici.

Méthodologie

Ce rapport est basé sur les réponses de 197 dirigeants et responsables de constructeurs automobiles, d'équipementiers automobiles et de constructeurs de véhicules électriques dans 13 pays. Il est issu du 8e Rapport annuel sur la situation de la fabrication intelligente, qui a analysé la contribution de 1 353 participants provenant de 13 des principaux pays manufacturiers. L'étude est le fruit d'une collaboration entre Sapio Research et Rockwell Automation.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial en matière d'automatisation industrielle et de transformation numérique. Nous connectons l'imagination de chacun au potentiel de la technologie afin d'élargir le champ du possible, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 28 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays. Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com .





