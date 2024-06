Selon une nouvelle étude, la cybersécurité représente la principale source de préoccupation des constructeurs automobiles

Le rapport mondial publié par Rockwell Automation souligne l'évolution des priorités, la hausse des investissements technologiques et les défis que rencontre l'industrie automobile en matière d'engagement de la main-d'œuvre

BRUXELLES, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, présente les conclusions de son neuvième Rapport annuel sur la fabrication intelligente : Édition automobile. Cette étude a été menée auprès de 182 cadres dirigeants de constructeurs automobiles, d'équipementiers automobiles et de constructeurs de véhicules électriques dans 15 des principaux pays producteurs.

L'édition 2024 de ce rapport met en lumière l'évolution de l'industrie automobile, révélant que les entreprises mettent l'accent sur l'exploitation des technologies émergentes pour réduire les risques, générer de la croissance et maximiser le potentiel de leurs forces vives. Les constructeurs automobiles sont parfaitement conscients de l'évolution de leur secteur à l'ère de l'Industrie 4.0, les arrêts système provoqués par des cyberattaques ayant coûté 1,99 milliard de dollars au seul premier semestre 2023.

Les principales conclusions du rapport mondial sont les suivantes :

les risques liés à la cybersécurité sont cités comme le principal obstacle externe rencontré par les constructeurs automobiles en 2024 ; il occupait la 9 e place en 2023 ;

place en 2023 ; 97 % des constructeurs automobiles utilisent ou évaluent des technologies de fabrication intelligente contre 85 % en 2023 ;

les investissements technologiques ont augmenté de 35 % par rapport à l'année précédente, passant de 23 % à 31 % du budget de fonctionnement ;

la technologie wereable figure parmi les 10 premiers domaines d'investissement visés par les constructeurs automobiles en 2024 et pointe en troisième position ;

figure parmi les 10 premiers domaines d'investissement visés par les constructeurs automobiles en pointe en troisième position ; l'engagement des employés est le principal obstacle lié à la main-d'œuvre rencontré par les constructeurs automobiles en 2024 ;

la réduction des déchets de fabrication est le facteur prédominant dans les programmes ESG des constructeurs automobiles.

« Alors que l'industrie automobile traverse une ère de transformation rapide, la définition d'objectifs clairs et la promotion de la collaboration transversale apparaissent comme des facteurs critiques, mais également comme des obstacles au succès, a déclaré James Glasson, vice-président de Rockwell Automation en charge de l'industrie automobile, pneumatiques et mobilité avancée au plan mondial. L'édition 2024 de ce rapport souligne que les constructeurs automobiles doivent urgemment donner la priorité à la gestion du changement organisationnel et adopter des technologies qui améliorent les capacités de leur main-d'œuvre. »

Les constructeurs automobiles se concentrent sur des stratégies qui privilégient la fidélisation, la montée en compétences et l'engagement de leurs collaborateurs. Des technologies, telles que la fabrication intelligente et l'automatisation, qui complètent et accroissent la valeur apportée par leurs employés, sont primordiales pour obtenir des résultats commerciaux positifs.

« L'expertise approfondie du secteur et le portefeuille complet de solutions industrielles de Rockwell, combinés à notre vaste réseau PartnerNetwork™, nous placent dans une position unique pour jouer le rôle de conseiller de confiance auprès des entreprises automobiles du monde entier, a ajouté James Glasson. Quel que soit le stade qu'ont atteint les entreprises dans leur transformation numérique et de fabrication intelligente, nous sommes à leur disposition pour les accompagner vers une croissance durable. »

Les conclusions complètes du rapport sont disponibles ici.

Méthodologie

Ce rapport est basé sur les réponses de 182 cadres dirigeants de constructeurs automobiles, d'équipements automobiles et de constructeurs de véhicules électriques dans 15 pays. Il fait partie du 9e rapport annuel sur la situation de la fabrication intelligente, dans le cadre duquel ont été interrogés 1 567 dirigeants du domaine de la fabrication dans de multiples industries en partenariat avec Sapio Research.

