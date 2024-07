Selon une nouvelle étude, les défis relatifs à la main-d'œuvre constituent l'une des principales préoccupations des fabricants de produits de consommation courante (CPG)

Cette étude mondiale fait le point sur la pénurie de main-d'œuvre, l'augmentation des budgets technologiques et l'évolution des priorités stratégiques des fabricants du secteur des produits de consommation courante.

BRUXELLES, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, publie ce jour les résultats de sa 9e étude annuelle intitulée « Situation de la fabrication intelligente – Édition secteur des CPG. » Cette enquête s'appuie sur les réponses de 158 dirigeants d'entreprises du secteur des produits de consommation courante (CPG), qui comprend les produits d'entretien et de soins personnels, ainsi que de fabricants de denrées alimentaires et de boissons dans 17 des principaux pays manufacturiers.

L'édition publiée cette année souligne l'évolution de l'industrie des biens de consommation courante, et notamment l'utilisation de technologies émergentes pour maximiser le potentiel des forces vives, améliorer la planification à long terme et limiter les risques. Les responsables du secteur CPG reconnaissent que le fait de négliger leur adaptation à la transformation industrielle risque de pénaliser la croissance et la compétitivité, sachant que le secteur manufacturier pourrait représenter jusqu'à 2,1 millions d'emplois non pourvus d'ici à 2030 faute de relever les défis actuels liés à la main-d'œuvre.

Principaux enseignements de l'étude :

La pénurie de main-d'œuvre, l'inflation et la crise énergétique sont les principaux obstacles externes que rencontrent les fabricants de produits de consommation courante en 2024 ;

86 % des fabricants de produits de consommation courante utilisent des technologies de fabrication intelligente, ou en évaluent l'utilisation, en 2024 ;

Les investissements technologiques ont augmenté de 26 % en variation annuelle, passant de 21 % à 27 % du budget d'exploitation ;

La technologie de blockchain figure parmi les dix principaux domaines où les fabricants de produits de consommation courante ont investi en 2024, pointant en deuxième position au classement général ;

La formation des employés actuels à de nouveaux processus représente le principal obstacle lié à la main-d'œuvre pour les fabricants du secteur CPG en 2024 ;

La qualité des produits est le critère qui compte le plus pour les programmes ESG des fabricants de produits de consommation courante.

« Alors qu'ils évoluent dans un écosystème complexe et en constante évolution, les dirigeants du secteur des produits de consommation courante se rendent compte que la capacité à accompagner la main-d'œuvre sera un facteur essentiel de leur succès », a déclaré Steve Deitzer, vice-président, industrie mondiale - CPG, Rockwell Automation. « Notre rapport 2024 souligne la nécessité pour les fabricants du secteur CPG de donner la priorité à l'épanouissement de la main-d'œuvre ; il est en effet essentiel de veiller à ce que les employés soient correctement formés et équipés pour tirer pleinement parti des technologies émergentes dans l'optique de relever les défis de l'industrie et parvenir à une croissance durable. »

Les fabricants de produits de consommation courante accordent la priorité aux technologies, notamment de fabrication intelligente et d'automatisation, qui améliorent et augmentent la valeur de leurs employés et leur capacité à attirer, à engager et à conserver leurs forces vives.

« Grâce à sa connaissance approfondie du secteur et à son large éventail de solutions industrielles, Rockwell dispose de solides atouts pour se positionner comme un conseiller de confiance auprès des fabricants de produits de consommation courante dans le monde entier. Quel que soit le stade qu'elles ont atteint dans leur parcours de transformation numérique et de fabrication intelligente, nous accompagnons les entreprises sur la voie d'une croissance durable » a conclu Steve Deitzer.

Les principales conclusions complètes de cette étude peuvent être consultées en cliquant ici.

Méthodologie

Cette étude s'appuie sur les réponses de 158 responsables et cadres de sociétés spécialisées dans la fabrication de produits de consommation courante dans 17 pays. Ces résultats font partie du 9e rapport annuel sur la situation de la fabrication intelligente réalisé par Rockwell Automation en association avec le cabinet Sapio Research auprès de 1 567 dirigeants de l'industrie manufacturière dans de nombreux secteurs d'activité.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK) est un chef de file mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous associons l'imagination de nos talents au potentiel de la technologie pour renforcer ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Basé à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation emploie 29 000 personnes qui relèvent les défis des clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la manière dont nous donnons vie à l'entreprise connectée dans les leaders industriels, consultez le site http://www.rockwellautomation.com.

À propos du Rockwell Automation PartnerNetwork™

Chez Rockwell Automation, nous sommes convaincus que l'union fait la force, et apportons notre pierre à l'édifice en fournissant des technologies de pointe adossées à un support local et des services de qualité, et en proposant une approche intégrée et rationalisée de l'activité. Réussissez votre implantation à l'international en profitant de l'offre étendue de technologies et de services innovants de notre réseau, qu'aucun fournisseur ne peut proposer seul. Pour en savoir plus sur la manière dont le PartnerNetwork contribue à apporter la valeur à l'initiative The Connected Enterprise®, consultez la page PartnerNetwork Program.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg