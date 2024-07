Selon une nouvelle étude, les fabricants du secteur des sciences de la vie accordent désormais plus d'importance aux enjeux de main-d'œuvre qu'à la croissance économique.

Une étude internationale explore les enjeux clés liés aux ressources humaines auxquels sont confrontés les fabricants du secteur des sciences de la vie. Elle met également en lumière l'évolution de leurs orientations stratégiques et leurs investissements technologiques.

BRUXELLES, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, publie aujourd'hui les résultats de son neuvième rapport annuel intitulé « État de la fabrication intelligente : Édition Sciences de la Vie » (State of Smart Manufacturing Report: Life Sciences Edition. » Cette enquête mondiale a été menée auprès de 111 dirigeants d'entreprises manufacturières du secteur des sciences de la vie, répartis dans 15 pays.

Cette édition met en évidence l'évolution rapide du secteur des sciences de la vie, caractérisée par l'intégration de technologies émergentes destinées à maîtriser les risques, améliorer la gestion des chaînes d'approvisionnement et valoriser le capital humain. Les leaders du secteur reconnaissent l'importance d'une main-d'œuvre qualifiée pour soutenir la croissance et l'innovation, plaidant en faveur d'investissements conséquents et soutenus dans le développement des compétences.

Les principaux défis rencontrés par les fabricants du secteur des sciences de la vie en 2024 :

Les enjeux liés à la main-d'œuvre, notamment l'augmentation des coûts salariaux et le recrutement de profils qualifiés, représentent le principal obstacle externe, surpassant l'inflation et les enjeux économiques.

96 % des fabricants du secteur des sciences de la vie utilisent ou évaluent des technologies de fabrication intelligente.

Les investissements technologiques ont augmenté pour atteindre 31 % du budget de fonctionnement.

L'équilibre entre la qualité et la rentabilité constitue le principal obstacle interne.

Les investissements se concentrent en priorité sur la conception générative en 2024, l'IA générative ou causale suivant de près.

Les fabricants du secteur des sciences de la vie intègrent la durabilité environnementale au cœur de leurs stratégies ESG, en adoptant des processus respectueux de l'environnement tout au long du cycle de vie de leurs produits.

« Le secteur des sciences de la vie se trouve à un moment charnière. Les progrès technologiques rapides, l'évolution des besoins en main-d'œuvre et des marchés mondiaux font naître de nouveaux défis », a déclaré Gagan Naeger, vice-président monde, Sciences de la vie, chez Rockwell Automation. « Dans un contexte où les entreprises sont poussées à accélérer la commercialisation de leurs produits, notre rapport démontre l'intérêt de concilier innovation technologique et développement des ressources humaines pour atteindre les objectifs commerciaux. »

Les fabricants du secteur des sciences de la vie privilégient des stratégies axées sur le maintien, le développement et l'engagement de leurs talents. L'adoption de technologies, telles que l'automatisation et les solutions de fabrication intelligente, qui viennent compléter et valoriser les compétences de leurs collaborateurs, est essentielle pour surmonter les obstacles actuels, mais aussi pour stimuler la croissance et l'innovation dans un environnement de plus en plus complexe.

« Fort de son expertise de l'industrie et de son large éventail de solutions innovantes, Rockwell s'impose comme un partenaire incontournable aux côtés des fabricants du secteur des sciences de la vie dans le monde entier », a déclaré M. Naeger. « Quel que soit leur niveau de maturité numérique et l'étape de leur adoption de la fabrication intelligente, nous pouvons leur apporter un accompagnement sur-mesure pour assurer leur croissance durable à long terme ».

Lire le rapport complet ici.

Méthodologie

Ce rapport s'appuie sur les réponses de 111 managers et cadres d'entreprises manufacturières du secteur des sciences de la vie dans 15 pays. Ces résultats font partie du 9ème rapport annuel sur l'état de la fabrication intelligente, réalisé en collaboration avec Sapio Research et Rockwell Automation. Cette étude plus vaste a interrogé 1 567 dirigeants de l'industrie manufacturière dans divers secteurs d'activité.

