Sign In Solutions annonce l'acquisition stratégique de SmartSpace Software PLC

ST. PETERSBURG, Floride, 3 mai 2024 /PRNewswire/ -- Sign In Solutions, un fournisseur mondial de premier rang de solutions de gestion des visiteurs basées sur le cloud, a annoncé aujourd'hui la conclusion de son acquisition de SmartSpace Software PLC, qui deviendra une entreprise privée. Précédemment coté sur le marché AIM de la Bourse de Londres, SmartSpace est un fournisseur en pleine croissance de solutions de gestion des visiteurs, de réservation de salles de réunion, de logiciels de gestion de bureau et d'analyse qui optimisent la sécurité, l'utilisation de l'espace et la conformité. Cette initiative stratégique réunira deux forces innovantes pour offrir une valeur inégalée aux clients.

L'acquisition, la 7e de Sign In Solutions depuis août 2021, marque une étape importante dans sa stratégie d'expansion mondiale et souligne son engagement à fournir aux PME, au marché intermédiaire et aux entreprises des solutions de gestion des visiteurs VM 2.0 de premier rang et de nouvelle génération, qui atténuent les risques, maximisent l'efficacité opérationnelle et améliorent les expériences dans les environnements de travail physiques, virtuels et/ou hybrides.

Le regroupement entre Sign In Solutions et les marques SwipedOn et Space Connect de SmartSpace, ainsi que les opérations commerciales de l'entreprise, fournira un ensemble plus complet de capacités de gestion des visiteurs. Cette nouvelle offre améliorera la valeur globale, l'expérience utilisateur et l'efficacité opérationnelle pour plus de 18 500 clients payants, dans plus de 36 000 emplacements répartis dans plus de 90 pays.

Commentant cette acquisition, Jeff Gordon, PDG de Sign In Solutions, a déclaré : « Les solutions SwipedOn et Space Connect de SmartSpace complètent nos principales plateformes de gestion des visiteurs. De plus, elles s'alignent sur notre vision VM 2.0 pour les solutions de gestion des visiteurs de nouvelle génération. Elles contribueront directement à étendre le leadership de Sign In Solutions sur le marché mondial de la gestion des visiteurs. en fournissant des renseignements supplémentaires et des informations préalables essentielles pour aider nos clients à rester conformes et à gérer les menaces. »

Dan Harding, directeur de l'exploitation de Sign In Solutions, a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux collègues de SmartSpace. En faisant l'acquisition de l'une des marques les plus anciennes et les plus reconnues sur le marché, confirme notre engagement envers l'espace de la gestion des visiteurs. »

Les clients ne subiront aucune perturbation et auront accès à des fonctionnalités supplémentaires de pointe grâce à des mises à niveau, à un soutien mondial élargi et à notre service à la clientèle de premier ordre.

À propos de SmartSpace Software PLC

SmartSpace Software PLC est une entreprise technologique SaaS en pleine croissance qui conçoit et construit des solutions logicielles intelligentes. Le logiciel de la Société aide à transformer l'engagement des employés grâce à des modules qui incluent des capacités de gestion des visiteurs, de gestion des bureaux, de gestion des salles de réunion et d'analyse. Parmi les marques opérationnelles du Groupe figurent :

SwipedOn – Solution SaaS de gestion des visiteurs et de réservation des bureaux (www.SwipedOn.com)

Space Connect – Solution Saas de réservation de salles de réunion et de bureau (www.spaceconnect.co)

Pour en savoir plus sur SmartSpace, rendez-vous sur : www.smartspaceplc.com

À propos de Sign In Solutions

Sign In Solutions est un fournisseur mondial de premier plan de solutions nouvelles générations de gestion des visiteurs, redéfinissant la sécurité et l'atténuation des risques dans le milieu de travail, en plus de maximiser l'efficacité et d'améliorer les expériences. Depuis son lancement en 2021, Sign In Solutions a étendu sa présence mondiale. La société compte désormais huit bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique et se développe rapidement par une croissance organique et des acquisitions, ajoutant de nouvelles capacités, notamment la planification des rendez-vous, la réservation des bureaux, la gestion des salles de réunion, et plus encore. Sign In Solutions est soutenue par PSG, une société leader en capitaux de croissance qui s'associe à des entreprises de services axées sur les logiciels et la technologie pour aider à accélérer leur croissance.

Pour en savoir plus sur Sign In Solutions, consultez le site : www.signinsolutions.com

Contact pour les médias :

Sign In Solutions

KellyGene Hays

Directrice du marketing d'entreprise

[email protected]