Silverfort acquiert Fabrix Security pour offrir une sécurité autonome des identités en temps réel à l'ère de l'IA

La solution combinée redéfinit la sécurité des identités et le contrôle d'accès à l'ère de l'IA avec la première plateforme autonome de sécurité des identités qui utilise l'IA en temps réel afin de déterminer et de faire respecter ce à quoi chaque identité humaine, machine et agentique peut accéder, et quand.

La sécurité à l'ère de l'IA exige des décisions contextuelles prises en temps réel. Les règles statiques ne sont plus en mesure de suivre.

L'usurpation d'identité, qu'elle soit intentionnelle ou non, a toujours été un risque, mais l'ère agentique la rend beaucoup plus difficile à gérer. L'importance croissante des identités non humaines et agentiques dans les entreprises, ainsi que leur rapidité et leur comportement imprévisible en matière d'accès, bouleversent les outils traditionnels de gestion des identité et des accès. Les nouveaux modèles d'IA, tels que Mythos d'Anthropic, sont encore plus difficiles à contrôler et permettent aux attaquants de lancer des attaques complexes - souvent en utilisant des identités volées et des accès privilégiés - trop rapidement pour que les défenseurs humains puissent réagir. Les règles d'autorisation écrites manuellement et les audits périodiques des contrôles d'accès, dont l'efficacité est déjà limitée pour les utilisateurs humains, ne peuvent pas gérer cette vitesse et cette complexité. Les équipes chargées de la gestion de l'identité et de leur sécurité essayent d'empêcher les accès non autorisés sans paralyser l'innovation. La seule façon de sécuriser l'identité et l'accès à l'ère de l'IA est de prendre certaines décisions en temps réel, intégrant le contexte instantané, et ce à une vitesse et une échelle que seule l'IA peut atteindre.

« À l'heure actuelle, la sécurité de l'identité et le contrôle d'accès reposent sur des règles créées au moment de « l'administration » et qui tentent de prédéfinir l'accès. À l'ère de l'IA cependant, il devient impossible de suivre, et les organisations perdent rapidement le contrôle. Le seul moyen d'atténuer ce risque sans interrompre l'activité est de prendre des décisions d'accès en temps réel, en utilisant l'IA et un contexte approfondi », a déclaré Hed Kovetz, PDG et cofondateur de Silverfort. « En collaboration avec Fabrix, la plateforme de Silverfort va permettre aux entreprises de protéger leurs identités humaines, non humaines et agentiques, ainsi que leur accès, de manière dynamique et continue, grâce à un moteur de décision activé par l'IA en temps réel. La technologie innovante de Fabrix et ses antécédents dans les domaines de l'IA, de la sécurité et de l'identité procurent l'expertise nécessaire pour créer la nouvelle norme de sécurité de l'identité à l'ère de l'IA. »

Remodeler la sécurité de l'identité à l'ère de l'IA

Les données détaillées de sécurité identitaire de Silverfort et ses capacités de protection en temps réel, inégalées sur le marché, combinées au graphe de connaissances identitaires de Fabrix et à ses décisions d'autorisation instantanées pilotées par l'IA, permettent aux organisations de répondre à la seule question qui ne peut pas attendre : qu'est-ce que cette identité essaie de faire, et devons-nous l'autoriser ? Chaque fois qu'un utilisateur, une machine ou un agent d'IA tente d'accéder à une ressource, la demande est évaluée en temps réel, en faisant intervenir l'IA dans la boucle lorsque nécessaire, sur la base d'un graphe de connaissances contenant des données détaillées sur les identités, les permissions, l'intention, le contexte métier et plus encore. Les décisions d'accès doivent être prises en une fraction de seconde, la protection étant intégrée directement dans le chemin d'exécution. Ce nouveau moteur peut être utilisé de manière autonome ou avec des règles générées par l'homme. L'utilisation de l'IA pour des décisions d'identité et d'accès qui sont à la fois prises et appliquées en en temps réel, constitue un progrès majeur pour la sécurité identitaire.

« Nous avons créé Fabrix avec une vision claire : rendre la sécurité de l'identité plus facile, plus rapide et plus évolutive grâce à une approche native de l'IA », a déclaré Raz Rotenberg, PDG et cofondateur de Fabrix. « En rejoignant Silverfort, nous pouvons apporter cette transformation aux plus grandes entreprises du monde et combiner notre moteur d'IA avec la protection en temps réel de Silverfort pour créer une solution inédite. Nous sommes ravis de faire partie d'une équipe qui façonne l'avenir de la sécurité de l'identité. »

Fabrix a été fondée par son PDG Raz Rotenberg, ancien ingénieur fondateur de Run:ai, racheté par Nvidia, et son directeur technique Ofir Yakovian, ancien responsable technique d'Orca Security et de Microsoft Entra, titulaire d'une maîtrise en informatique quantique. Roee Oz, vice-président de la R&D, était l'ancien architecte en chef de Microsoft Defender for Cloud et a dirigé l'incubation de Microsoft dans le domaine de la sécurité de l'IA. L'entreprise a levé 8 millions de dollars auprès de Norwest, toDay Ventures et Jibe Ventures, ainsi qu'auprès de fondateurs et de cadres de Google, Palo Alto Networks, Cyera, Microsoft, Tenable et Nvidia. Fabrix dispose d'une solide équipe d'experts en IA et en sécurité située à Tel Aviv.

Principales capacités que Fabrix Security apportera à la plateforme Silverfort Identity Security :

Autorisation et contrôle d'accès pilotés par l'IA pour les humains, les machines et les agents d'IA.

Des agents d'IA qui aident les clients à exploiter la plateforme de Silverfort, à obtenir des informations et à prendre des mesures, ainsi que des moyens plus faciles pour les clients d'utiliser leurs propres agents d'IA avec Silverfort.

Extension de la couverture de l'accès Just-In-Time de Silverfort à d'autres environnements et fournisseurs d'identité.

Un graphique de connaissance de l'identité qui analyse l'activité d'accès, le contexte organisationnel et l'intention.

La majorité des capacités conjointes résultant de cette acquisition seront disponibles au cours du second semestre 2026.

Silverfort prévoit d'offrir une sécurité identitaire autonome à ses plus de 1 000 clients, dont certaines des plus grandes entreprises du monde qui ont collaboré avec Silverfort sur cette vision.

À propos de Silverfort

La plateforme Silverfort Identity Security est la première à offrir une sécurité identitaire de bout en bout, protégeant chaque identité sur site et dans le cloud, comprenant les humains, les machines, les agents d'IA et tout ce qui se trouve entre les deux. Notre technologie brevetée, Runtime Access Protection (RAP), s'intègre nativement à l'ensemble de l'infrastructure IAM, offrant aux entreprises une visibilité sur toutes les identités, analysant chaque authentification, appliquant des contrôles et des politiques, et étendant la protection active à des ressources qui ne pouvaient pas être protégées auparavant - y compris les Identités Non Humaines, les systèmes hérités, les outils en ligne de commande et l'infrastructure IT/OT. Cette technologie est facile à déployer et à utiliser et ne perturbe pas les processus opérationnelle en place, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité à moindre efforts. Silverfort est la plateforme de sécurité de l'identité que les professionnels de l'identité et de la sécurité méritent. Elle a gagné la confiance de plus de 1 000 organisations de premier plan, y compris de nombreuses entreprises du Fortune 100. Pour en savoir plus : silverfort.com.

À propos de Fabrix

Fabrix Security crée des agents d'intelligence artificielle pour la sécurité des identités, permettant aux équipes de gestion de l'identité et de l'accès de prendre des décisions d'accès sûres et explicables, instantannément. La société améliore les processus de gestion de l'identité et de l'accès existants avec rapidité, cohérence et précision, en réduisant le chaos de la prise de décision manuelle et hors contexte. De l'autorisation et de l'accès Just In Time à la gestion complète du cycle de vie de l'identité, Fabrix offre une sécurité de l'identité intelligente, évolutive et proactive.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2967094/Silverfort_acquires_Fabrix_Security.mp4