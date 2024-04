SIR PAUL SMITH ORGANISE UNE EXPOSITION INEDITE DE DALE CHIHULY DANS SON SHOWROOM PARISIEN ET SA BOUTIQUE DE GRENELLE

PARIS, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- Paul Smith organise une exposition inédite présentant une sélection d'œuvres exclusives du renommé artiste américain Dale Chihuly dans son showroom en plein cœur du Marais, suivie d'une exposition à la boutique rue de Grenelle. Cette exposition marque l'aboutissement d'une forte amitié entre le créateur britannique Paul Smith et le célèbre artiste.

DALE CHIHULY - GOLDEN METALLIC CELADON SOFT CYLINDER, 2019

L'exposition, supervisée personnellement par Paul Smith, présente une sélection de 12 sculptures originales en verre soufflé à la bouche provenant à la fois des archives exclusives du studio de Chihuly, ainsi que plusieurs pièces signées de la ligne Studio Edition de Chihuly. Chaque pièce a été méticuleusement choisie pour refléter l'amour commun de la couleur et du monde organique que partagent Paul Smith et Dale Chihuly.

L'exposition est un hommage à l'amitié de longue date entre Chihuly, Smith et sa partenaire, la philanthrope Leslie Jackson Chihuly, présidente et directrice générale du studio Chihuly. Le trio s'est rencontré pour la première fois lorsque les Chihuly se rendent à la boutique Paul Smith à Albemarle Street, Mayfair à Londres, pour faire du shopping. Déjà admirateur du travail de Chihuly, Paul l'a naturellement invité à lui rendre visite à son studio et à son bureau de Covent Garden. C'est à cette occasion que le duo découvre qu'il partage une passion commune pour la collection d'objets en tout genre.

Paul raconte :

"Dès le début, nous avons eu beaucoup de choses en commun et nous nous sommes sentis parfaitement à l'aise l'un avec l'autre. Au fur et à mesure que j'ai appris à connaître Dale et Leslie, mon appréciation de son travail n'a fait que croître. Il est responsable de l'élévation vers de nouveaux sommets du médium qu'il a choisi, et je voulais que cette exposition reflète notre amour commun de la couleur, en servant de vitrine au talent et à la vision unique de l'artiste. Les pièces sont époustouflantes".

Dale raconte :

"L'utilisation intuitive des couleurs et l'esthétique de Paul sont admirables, et ces deux éléments m'ont été immédiatement familiers. Lorsque Leslie m'a suggéré de créer une conversation entre mon travail et celui de Paul, j'ai été enthousiasmé par la perspective d'exposer mon travail dans son showroom et boutique, entouré de cet environnement. J'espère que les visiteurs y trouveront quelque chose qui leur parle".

Fabriquée en nombre limité par Chihuly Studio, la collection Studio Edition s'inspire des thèmes majeurs de l'œuvre de Chihuly tout au long de sa longue et impressionnante carrière, en se référant à des séries plus importantes et plus connues à une échelle plus pratique. Les tirages d'art et les gravures sur bois à l'épreuve de l'artiste témoignent de la passion de longue date de Dale pour le dessin et l'esquisse, un processus qu'il compare au soufflage du verre, avec une spontanéité et une fluidité similaire.

L'exposition se tiendra dans le showroom parisien de Paul Smith et sera ensuite présentée dans la boutique Paul Smith de la rue de Grenelle, offrant ainsi aux visiteurs une occasion unique de découvrir la remarquable synergie entre les visions créatives de Paul Smith et de Dale Chihuly.

« Paul Curates : Chihuly au Showroom Paul Smith de Paris » se déroulera du 25 avril 2024 au 2 mai 2024, et chaque œuvre d'art sera disponible à l'achat. Pour découvrir l'exposition au cours d'une visite privée, veuillez-vous inscrire ici ou prenez contact avec João Pinto - joã[email protected]. L'exposition Chihuly à la boutique Paul Smith Rue de Grenelle présentant uniquement des pièces de l'édition Studio, se tiendra du 3 mai au 2 juin 2024.

Paul Smith Paris Showroom - 70 Rue des Archives 75003 Paris

Contact:

João Pinto

Senior Press & VIP Manager – France & Benelux

[email protected]

