SIR PAUL SMITH STELT EXCLUSIEVE DALE CHIHULY TENTOONSTELLING SAMEN IN SHOWROOM PARIJS EN GRENELLE STORE

PARIJS, 25 april 2024 /PRNewswire/ -- Paul Smith organiseert een speciale tentoonstelling met een exclusieve selectie kunstwerken van de gevierde Amerikaanse kunstenaar Dale Chihuly in de showroom van Paul Smith in Parijs, gevolgd door displays in de boetiek aan de Rue de Grenelle. Deze tentoonstelling is het hoogtepunt van een hechte vriendschap tussen de Britse ontwerper Paul Smith en de beroemde kunstenaar.

DALE CHIHULY - GOLDEN METALLIC CELADON SOFT CYLINDER, 2019

De tentoonstelling, onder persoonlijk toezicht van Sir Paul Smith, toont een selectie van 12 originele handgeblazen glassculpturen uit Chihuly's exclusieve studio-archief, naast meerdere gesigneerde stukken uit Chihuly's Studio Edition-lijn. Elk stuk is zorgvuldig gekozen om de gedeelde liefde voor kleur en de natuurlijke wereld te weerspiegelen die zowel Smith als Chihuly koesteren.

De tentoonstelling is een eerbetoon aan de langdurige vriendschap tussen Chihuly, Smith en Chihuly's partner, filantroop Leslie Jackson Chihuly, die optreedt als president en chief executive officer van Chihuly Studio. Het trio ontmoette elkaar voor het eerst toen de Chihulys een bezoek brachten aan het vlaggenschip van Paul Smith in Albemarle Street - Mayfair, Londen. Hij was al een bewonderaar van het werk van Chihuly en al snel volgde een uitnodiging om Paul te bezoeken in zijn studio en kantoor in Covent Garden. Bij die gelegenheid ontdekte het duo dat ze allebei een passie voor verzamelen deelden.

Paul zegt:

"Vanaf het begin hadden we zoveel gemeen en voelden we ons volledig op ons gemak in elkaars gezelschap. Naarmate ik Dale en Leslie beter heb leren kennen, is mijn waardering voor Dale's werk alleen maar gegroeid. Hij is degene die het door hem gekozen medium naar nieuwe hoogten heeft getild en ik wilde dat deze tentoonstelling onze gezamenlijke liefde voor kleur zou weerspiegelen en een showcase zou zijn van het unieke talent en de visie van de kunstenaar. De stukken zijn adembenemend."

Dale zegt:

"Pauls intuïtieve gebruik van kleur en zijn esthetisch ontwerp zijn bewonderenswaardig en ik voelde me er meteen vertrouwd mee. Toen Leslie dit concept voorstelde om een gesprek op gang te brengen tussen mijn werk en dat van Paul, was ik enthousiast over het vooruitzicht om mijn werk in zijn showroom en winkel te laten zien, omringd door de door hem samengestelde omgevingen. Ik hoop dat bezoekers iets in het werk vinden dat hen aanspreekt."

De Studio Edition-collectie wordt in beperkte oplage vervaardigd door Chihuly Studio en is gebaseerd op belangrijke thema's uit Chihuly's werk gedurende zijn lange en veelbewogen carrière. De collectie refereert aan grotere bekende series op een meer praktische schaal. De fine art prints en artist's proof houtsneden zijn het bewijs van Dale's jarenlange passie voor tekenen en schetsen, een proces dat hij vergelijkt met glasblazen vanwege de vergelijkbare spontaniteit en vloeibaarheid.

De tentoonstelling vindt plaats in de showroom van Paul Smith in Parijs, met aansluitend een tentoonstelling in de Paul Smith winkel aan de Rue de Grenelle. Dit biedt bezoekers een unieke kans om de opmerkelijke synergie tussen de creatieve visies van Paul Smith en Dale Chihuly te ervaren.

Paul Curates: Chihuly at Paul Smith Paris Showroom is open voor het publiek van 25 april 2024 tot 2 mei 2024 (behalve op 1 mei). Elk kunstwerk is beschikbaar voor aankoop. Registreer u hier voor een afspraak voor een privé-bezichtiging of neem contact op met João Pinto - joã[email protected] om de tentoonstelling te bezoeken. Chihuly at Paul Smith Rue de Grenelle, met alleen Studio Edition-stukken, loopt van 3 mei tot 2 juni 2024.

Paul Smith Parijs Showroom - 70 Rue des Archives 75003 Parijs

João Pinto

Senior Pers & VIP Manager - Frankrijk & Benelux

[email protected]

