Sky Marbella : de nouvelles maisons de luxe arrivent sur le marché de la Costa del Sol

LONDRES, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- Rivestia Costa del Sol lance son nouveau développement, The Sky Marbella, comprenant 50 appartements haut de gamme et 16 villas de luxe, à seulement dix minutes du port de plaisance de Puerto Banús.

Offrant une intimité inégalé et des vues sur la mer Méditerranée, le complexe est positionné sur le point culminant entre les quartiers El Madroñal et La Quinta, situé dans le triangle d'or extrêmement convoité de Marbella, Estepona et Benahavís.

CGI of a villa at The Sky Marbella

La construction des 50 appartements devrait être achevée au second semestre de 2026 et sera disponible à l'achat pour un montant compris entre 1,5 million et 6,5 millions d'euros.

On estime que 221 000 contribuables belges possèdent une résidence secondaire à l'étranger, dont beaucoup dans cette région d'Espagne.

Alfonso Lacruz, directeur des ventes de The Sky Marbella, déclare: « Le lancement de The Sky Marbella ne pouvait pas mieux tomber, alors que Marbella et plus globalement la région de Costa del Sol deviennent un 'hotspot'.

« Nous constatons un intérêt considérable venant des Belges, probablement attirés par un climat tempéré, un mode de vie détendu et une communauté internationale croissante. »

Incorporant un style contemporain et des matériaux écologiques, chaque appartement sera doté d'une piscine privée avec accès aux services partagés, notamment un club social, une piscine intérieure, une salle de sport, un spa, et des espaces de travail.

Les 16 villas de luxe sont conçues pour offrir aux résidents une intimité et une sécurité optimales. Au prix compris entre 6 millions et 9,9 millions d'euros, les villas devraient être achevées au premier semestre de 2026.

Dans chaque villa se trouve une piscine privée, un spa, une salle de cinéma, une salle de divertissement et une cave à vin.

Des caractéristiques supplémentaires telles que la menuiserie Schuco en aluminium double vitrage, les cuisines italiennes Poliform, les sols en bois véritable, les piscines à débordement et les cuisines extérieures Gunni & Trentino favoriseront un design qui privilégie la qualité; redéfinissant le concept de luxe pour ses résidents.

En accord avec la région, le design de l'aménagement est chaleureux, entièrement intégré aux environs naturels et côtiers pour offrir un niveau de confort et de tranquillité à ses résidents.

Des images générées par ordinateur (CGI) du projet peuvent être téléchargée ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2485017/SkyMarbs_Villa.jpg