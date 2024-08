The Sky Marbella: Nieuwe luxe huizen op de markt aan de Costa del Sol

LONDEN, 21 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Rivestia Costa del Sol heeft The Sky Marbella gelanceerd. Dit nieuwe project bestaat uit 50 hoogwaardige appartementen en 16 luxe villa's, op slechts tien minuten van de jachthaven van Puerto Banús.

Het complex biedt ongeëvenaard uitzicht op de Middellandse Zee en ligt op de hoogste heuveltop tussen de wijken El Madroñal en La Quinta, in de zeer begeerde gouden driehoek van Marbella, Estepona en Benahavís.

CGI of a villa at The Sky Marbella

De bouw van de 50 appartementen zal naar verwachting in de tweede helft van 2026 klaar zijn. De huizen zijn te koop voor bedragen tussen 1,5 miljoen en 6,5 miljoen euro.

Naar schatting 221.000 Belgische belastingbetalers bezitten een tweede huis in het buitenland, velen in deze regio van Spanje.

Alfonso Lacruz, Sales Director voor The Sky Marbella, zegt: "De komst van The Sky Marbella komt op geen beter moment, nu Marbella en de bredere Costa del Sol regio blijft groeien en een populaire hotspot is.

"We zien veel interesse van Belgische staatsburgers, waarschijnlijk aangetrokken door het gematigde klimaat, de ontspannen manier van leven en de groeiende Belgische gemeenschap.

De appartementen hebben een kenmerkende eigentijdse stijl die wordt beïnvloed door volume, innovatieve materialen en duurzame oplossingen. Ze worden allemaal gebouwd volgens de hoogste specificaties, met een privézwembad en toegang tot gedeelde voorzieningen zoals een sociale club, binnenzwembad, fitnessruimte, spa en flexibele werkruimten.

Het project omvat ook 16 luxe villa's, speciaal ontworpen om bewoners optimale privacy en veiligheid te bieden. De villa's kosten tussen 6 miljoen en 9,9 miljoen euro en zullen naar verwachting in de eerste helft van 2026 worden opgeleverd.

De villa's hebben een privézwembad, een spa, een wijnkelder en een entertainmentruimte met een groot tv-scherm, een bar en een zithoek.

Extra designkenmerken zoals het Schuco-timmerwerk in aluminium met dubbele beglazing, Italiaanse Poliform-keukens, echte houten vloeren, overloopzwembaden en Gunni & Trentino buitenkeukens zullen bijdragen aan een ontwerp dat prioriteit geeft aan kwaliteit, precisie en de hoogste levensstandaard; een herdefiniëring van het begrip luxe voor de bewoners.

Het ontwerp van het project speelt in op de regio met zijn eigentijdse en warme sfeer en is volledig geïntegreerd in de natuurlijke kustomgeving om de bewoners een niveau van comfort en kalmte te bieden.

Computergegeneerde beelden in hoge resolutie van de ontwikkeling kunt u hier downloaden.

