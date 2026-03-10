Skyhawk Therapeutics nomme Aaron Deves au poste de directeur commercial pour diriger la commercialisation de SKY-0515 pour la maladie de Huntington

Ce vétéran de l'industrie apporte plus de 30 ans d'expérience dans le lancement de thérapies pour les maladies neurologiques, y compris la maladie de Huntington, et préparera Skyhawk pour le lancement de SKY-0515 dès 2027.

BOSTON, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Skyhawk Therapeutics, Inc, une société de biotechnologie au stade clinique qui développe de nouvelles thérapies à base de petites molécules pour moduler des cibles ARN critiques pour une série de maladies neurologiques difficiles, annonce la nomination d'Aaron Deves en tant que directeur commercial. M. Deves a plus de 30 ans d'expérience dans la commercialisation de thérapies pour les troubles neurologiques, notamment pour la chorée de Huntington (HD) avec AUSTEDO®. SKY-0515 est le programme phare de Skyhawk et est développé en tant que thérapie potentielle de modification de la maladie de Huntington.

« Skyhawk pourrait recevoir une approbation accélérée pour SKY-0515 en Australie dans les douze prochains mois, et sur d'autres marchés importants au cours de l'année 2027 », a déclaré Bill Haney, PDG de Skyhawk Therapeutics. « Les 30 années d'expérience d'Aaron dans la mise en place d'équipes commerciales et le lancement de médicaments innovants pour des maladies neurologiques difficiles contribuent à préparer Skyhawk à apporter le plus rapidement possible aux patients atteints de la maladie de Huntington, un traitement modificateur de la maladie dont ils ont grand besoin – en attendant les résultats cliniques supplémentaires et les approbations réglementaires. »

« Je suis très heureux de rejoindre Skyhawk », a déclaré Aaron Deves, directeur commercial de Skyhawk Therapeutics. « Le programme de Skyhawk sur la maladie de Huntington peut être la pierre angulaire d'une puissante activité commerciale dans le domaine des neurosciences. Le riche portefeuille préclinique de programmes de médicaments ciblant l'ARN de la société s'attaque à l'ensemble le plus impressionnant d'affections neurologiques difficiles que j'ai vu dans ma carrière - et ce, avec de petites molécules qui sont souvent la modalité la plus conviviale pour le patient. Je suis ravi de rejoindre la société pour préparer le lancement de SKY-0515 et contribuer à faire en sorte que le plus grand nombre de patients puisse avoir accès à cette thérapie importante. »

À propos d'Aaron Deves

Aaron Deves est un dirigeant biopharmaceutique accompli qui possède 30 ans d'expérience dans la commercialisation de nouveaux traitements pour des maladies neurologiques difficiles.

Plus récemment, Aaron a occupé le poste de vice-président principal, directeur des opérations et directeur du marketing pour les activités de spécialité aux États-Unis chez Teva Pharmaceuticals, où il a dirigé une équipe commerciale d'environ 800 employés dans les domaines du marketing, des ventes, de l'accès au marché et des affaires médicales afin de vendre plusieurs produits, dont AUSTEDO® pour la chorée de Huntington.

Avant de rejoindre Teva, Aaron a occupé des postes de direction chez Otsuka Pharmaceuticals et Pfizer. Chez Otsuka, il a occupé le poste de vice-président du marketing américain et mondial et a dirigé la stratégie commerciale du portefeuille de neurosciences, y compris tous les aspects commerciaux d'ABILIFY®, de REXULTI®, ainsi que le développement du portefeuille Alzheimer de l'entreprise.

Aaron a commencé sa carrière chez Pfizer, où il a passé 16 ans à des postes de plus en plus importants dans les domaines du marketing, des ventes, des opérations et du développement mondial, contribuant notamment au développement mondial des thérapies contre la maladie d'Alzheimer. Aaron est titulaire d'une licence en administration des affaires et en marketing du Columbia College.

À propos de Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics est une société de biotechnologie au stade clinique qui utilise sa plateforme exclusive, SKYSTAR®, pour découvrir et développer des thérapies de modulation d'ARN à petites molécules pour les maladies les plus graves au monde. Pour plus d'informations, consultez le site www.skyhawktx.com.

Contact Skyhawk

Maura McCarthy

Directrice du développement de l'entreprise

[email protected]