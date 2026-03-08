Soldes de Printemps 2026 - METZ 32MQF7000Z, TV QLED 32 pouces

PARIS, 8 mars 2026 /PRNewswire/ -- Vous cherchez la meilleure smart TV compacte en France ce printemps ? La METZ 32MQF7000Z revient pour les Soldes de Printemps 2026, avec des offres exclusives à Paris, Lyon, Marseille et dans d'autres villes françaises. Depuis son lancement en juillet 2025, cette TV QLED de 32 pouces est rapidement devenue un incontournable des foyers français, se vendant en seulement deux semaines grâce à son écran de qualité, ses fonctionnalités intelligentes et son excellent rapport qualité-prix.

Pourquoi choisir la METZ 32MQF7000Z

Écran QLED éclatant : La technologie avancée des quantum dots offre des couleurs lumineuses, précises et durables jusqu'à 10 ans. La compatibilité HDR10 améliore le contraste et la luminosité, rendant films, sports et jeux vidéo plus nets et immersifs.

Smart TV avec Google TV : Accédez à plus de 11 000 applications et 700 000+ films et séries. Connectez facilement plus d'1 milliard d'appareils IoT pour intégrer votre maison connectée. Le Wi-Fi double bande garantit un streaming fluide à Paris, Lyon, Marseille ou dans de plus petites villes françaises.

Confort et protection des yeux :

Conçue pour de longues sessions de visionnage, la 32MQF7000Z intègre les technologies Low Blue Light et Flicker-Free pour réduire la fatigue oculaire. Les matériaux écologiques assurent la sécurité de votre famille tout en améliorant la qualité des couleurs.

Son immersif :

Avec Dolby Audio et Wonder Audio, le son est clair, puissant et immersif, idéal pour les chambres, appartements ou pièces secondaires. Profitez d'un son digne du cinéma même dans de petits salons à Paris ou Lyon.

Soldes de Printemps 2026 – Offre limitée :

Pendant les Soldes de Printemps, la METZ 32MQF7000Z est proposée à l'un de ses prix les plus compétitifs de l'année. Avec une forte demande et des stocks limités, il est conseillé de commander rapidement. C'est l'occasion parfaite de moderniser votre divertissement à domicile avec une smart TV compacte, élégante et riche en fonctionnalités.

À propos de METZ :

Fondée en 1938, METZ est une marque allemande d'électroménager reconnue pour plus de 87 ans d'excellence en ingénierie. METZ blue, lancée en 2018, répond aux besoins lifestyle des jeunes consommateurs et est appréciée dans 24 pays européens. La 32MQF7000Z illustre l'engagement de METZ envers la qualité, l'innovation et un divertissement à domicile accessible.