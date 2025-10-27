Sommet international des utilisateurs OMODA et JAECOO 2025 de Chery : une célébration mondiale de la cocréation, de l'innovation technologique et de la mobilité verte

WUHU, Chine, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Du 16 au 22 octobre, Chery a accueilli le Sommet international des utilisateurs OMODA & JAECOO 2025, recevant les médias, les leaders d'opinion, les concessionnaires, l'UICN, les KOC et les partenaires mondiaux pour une expérience immersive d'une semaine, avec pour thème central : « CO-CREATION • CO-DEFINITION ».

image

Le sommet de cette année était plus qu'une simple présentation de produits : il s'agissait d'un festival mondial de co-création, où la technologie, le développement durable et l'innovation axée sur l'utilisateur occupaient le devant de la scène.

Présence mondiale : plus de 3 000 participants de près de 100 pays, dont l'UNICEF, l'UICN et le sous-secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, ont participé au sommet.

Révélations techniques :

OMODA 7 a fait ses débuts avec la technologie de stationnement APA et RPA, prenant en charge plus de 1 000 scénarios de stationnement.

JAECOO 7 SHS-P a présenté sa centrale électrique mobile de 3,3 kW et son système hybride tout-terrain.

L'OMODA 4 Ultra a fait ses débuts dans le monde entier avec le design Cyber Mecha et l'ADAS L2+.

Marathon hybride : un test en conditions réelles sur 600 km dans 10 pays a prouvé que le système hybride SHS offrait une autonomie de plus de 1 000 km, un niveau de silence équivalent à celui d'un véhicule électrique et une consommation de carburant extrêmement faible.

AIMOGA Robotics : le robot humanoïde Mornine a été présenté en 7 langues, marquant l'entrée de Chery dans l'IA incarnée et l'écosystème « Auto + Robotique ».

Leadership ESG : Chery a annoncé un partenariat de 6 millions de dollars avec l'UNICEF, une alliance consultative ESG mondiale et une certification ACV Chine-Europe, renforçant ainsi son engagement en faveur de la mobilité verte.

Co-création par l'utilisateur :

Global Live Challenge avec 21 pays en compétition pour des présentations de voitures de 5 minutes.

Événement cycliste caritatif « Ride Green Life », désormais certifié au niveau national par la China Cycling Association.

Chery n'est plus seulement un constructeur automobile, il évolue vers la construction d'un écosystème mondial de mobilité intelligente, mêlant automobile, robotique, développement durable et culture de l'utilisateur.

OMODA : la marque de Crossover la plus professionnelle au monde, conçue pour les jeunes explorateurs urbains.

JAECOO : la marque mondiale de tout-terrain haut de gamme, conçue pour les amateurs d'aventures raffinées.

Les deux marques sont équipées de la technologie hybride SHS de Chery, dont l'objectif est de devenir la première marque de véhicules hybrides au monde.

Célébrant son premier anniversaire en Belgique, CHERY's OMODA & JAECOO a lancé avec succès l'OMODA 5 BEV, le JAECOO 7 SHS et l'OMODA 9 SHS, posant ainsi des bases solides pour une mobilité durable et intelligente à travers l'Europe.

#OMODAJAECOO2025#CoCreateCoDefine#EnterSuperNext#HybridRevolution #AIMOGA #GreenMobility #CherySummit

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805531/image.jpg