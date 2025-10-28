Chery's OMODA & JAECOO 2025 International User Summit: een wereldwijde viering van co-creatie, technologische innovatie en groene mobiliteit

WUHU, China, 28 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Van 16 tot 22 oktober organiseerde Chery de OMODA & JAECOO 2025 International User Summit, waar media, KOL's, dealers, IUCN, KOC's en wereldwijde partners welkom waren voor een meeslepende ervaring van een week rond het thema "CO-CREATE • CO-DEFINE".

De summit van dit jaar was meer dan een productshowcase: het was een wereldwijd co-creatiefestival waar technologie, duurzaamheid en gebruikersgerichte innovatie centraal stonden.

Wereldwijde aanwezigheid: Meer dan 3.000 deelnemers uit bijna 100 landen, waaronder UNICEF, IUCN en VN-ondersecretaris-generaal Ban Ki-moon, namen aan de summit deel.

Tech onthult:

OMODA 7 debuteerde met APA- en RPA-parkeertechnologie en ondersteunt meer dan 1000 parkeerscenario's.

JAECOO 7 SHS-P demonstreerde zijn 3,3 kW mobiele krachtcentrale en hybride systeem voor alle terreinen.

De OMODA 4 Ultra maakt zijn wereldwijde debuut met Cyber Mecha-design en L2+ ADAS.

Hybride marathon: Een praktijktest van 600 km in 10 landen toonde aan dat het SHS hybride systeem een actieradius van meer dan 1000 km, een stille werking op EV-niveau en een ultralaag brandstofverbruik biedt.

AIMOGA Robotics: de humanoïde robot Mornine gaf een keynote in 7 talen, waarmee Chery zijn intrede deed in het ecosysteem van belichaamde AI en "Auto + Robotics".

ESG-leiderschap: Chery kondigde een UNICEF-partnerschap van $6 miljoen, Global ESG Advisory Alliance en China-Europe LCA-certificering aan, waarmee het zijn inzet voor groene mobiliteit versterkt.

Co-creatie door gebruikers:

Global Live Challenge met 21 landen die in pitches van 5 minuten met elkaar wedijveren.

"Ride Green Life" fietsevenement voor liefdadigheid, nu nationaal gecertificeerd door de China Cycling Association.

Chery is niet langer alleen een autofabrikant: het ontwikkelt zich tot een wereldwijde bouwer van slimme mobiliteitsecosystemen, waarbij auto's, robotica, duurzaamheid en gebruikerscultuur worden gecombineerd.

OMODA: het meest professionele Crossover-merk er wereld, ontworpen voor jonge, stedelijke ontdekkingsreizigers.

JAECOO: het wereldwijde premium off-roadmerk, gebouwd voor verfijnde avonturiers.

Beide merken worden aangedreven door Chery's SHS hybride technologie, bedoeld om 's werelds nummer 1 hybride merk te worden.

CHERY's OMODA & JAECOO viert één jaar in België en heeft met succes de OMODA 5 BEV, JAECOO 7 SHS en OMODA 9 SHS gelanceerd. Dit markeert een sterke grondslag voor duurzame en intelligente mobiliteit in heel Europa.

