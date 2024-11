SoniVie Ltd. nomme Raymond W. Cohen, vétéran du secteur des technologies médicales, président de son conseil d'administration

TEL AVIV, Israël, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- SoniVie Ltd., une société de dispositifs médicaux qui développe un système exclusif de dénervation rénale pour traiter l'hypertension, annonce aujourd'hui la nomination de Raymond W. Cohen au poste de président de son conseil d'administration.

M. Cohen a été Directeur Général et membre du conseil d'administration d'Axonics, Inc. une société globale de technologie médicale basée à Irvine, en Californie, qu'il a cofondée en 2013 et qu'il a introduite en bourse le 31 octobre 2018. Axonics s'est classée n° 1 au palmarès 2021 Deloitte Technology Fast 500™ et au palmarès 2022 du Financial Times des entreprises à la croissance la plus rapide sur le continent américain.

M. Cohen se retire d'Axonics après la finalisation de sa vente pour 3,7 milliards dollars à Boston Scientific Corporation (NYSE : BSX).

Avant de rejoindre Axonics, Cohen était Directeur Général de Vessix Vascular, Inc. (une société privée) qui a développé un système de dénervation rénale par cathéter qui a été acquis par BSX à la fin de 2012.

Tomaso Zambelli, Directeur Général de SoniVie, déclare : « Nous nous réjouissons de bénéficier de la grande expérience de M. Cohen dans le développement d'entreprises de technologie médicale, et plus particulièrement de son expertise dans le domaine de la dénervation rénale, alors que nous réalisons notre étude PMA pour l'approbation par la FDA américaine et préparons la commercialisation de notre produit. »

À propos de Raymond W. Cohen

Administrateur certifié de sociétés cotées en bourse et fort de plus de 40 ans d'expérience dans le secteur des sciences de la vie, M. Cohen est également administrateur indépendant de Kestra Medical Technologies, Inc. une société privée qui fabrique et commercialise un défibrillateur portable destiné aux patients temporairement exposés à un risque d'arrêt cardiaque.

M. Cohen a récemment reçu le prix 2024 MedTech MVP et a également été nommé homme d'affaires de l'année par l'Orange County Business Journal. En 2021, M. Cohen a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière décerné par SoCal Bio pour ses quatre décennies de travail dans le domaine des technologies médicales. Fin 2020, M. Cohen a été nommé Entrepreneur de l'année par Ernst & Young pour la région Pacifique Sud-Ouest des États-Unis.

À propos de SoniVie Ltd.

SoniVie développe TIVUS™ (Therapeutic Intra-Vascular Ultrasound System), un système qui utilise l'énergie des ultrasons non focalisés à haute fréquence pour ablater les nerfs de l'artère rénale afin de diminuer la pression artérielle des patients souffrant d'hypertension, une affection qui touche des millions de personnes dans le monde et qui augmente considérablement leur risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance rénale. En juillet 2024, la FDA des États-Unis a approuvé l'étude PMA de l'entreprise, qui recrute actuellement des patients aux États-Unis, en Europe et en Israël. L'étude « THRIVE » est une étude internationale, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par une procédure simulée (sham), conçue pour démontrer l'innocuité et l'efficacité du système TIVUS™ chez des sujets hypertendus. Les patients ne recevront pas de médicaments antihypertenseurs pendant une période de sevrage de un mois avant l'intervention et jusqu'à deux mois après l'intervention. La levée de l'aveugle sera effectuée 6 mois après la procédure. SoniVie est présente en Israël, aux États-Unis et en Europe.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.sonivie.com

Relations publiques :

Tomaso Zambelli, CEO

Sonivie Ltd.

[email protected]