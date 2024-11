SoniVie Ltd. nomina Raymond W. Cohen, veterano del settore medicale, presidente del consiglio di amministrazione

TEL AVIV, Israele, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- SoniVie Ltd., un'azienda di dispositivi medici che sta sviluppando un sistema proprietario di denervazione renale per il trattamento dell'ipertensione, ha annunciato oggi la nomina di Raymond W. Cohen a presidente del consiglio di amministrazione.

Cohen ha ricoperto la carica di amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione di Axonics, Inc., un'azienda globale di tecnologia medica con sede a Irvine, California, da lui co-fondata nel 2013 e quotata in borsa il 31 ottobre 2018. Axonics si è classificata al primo posto nella classifica Deloitte Technology Fast 500™ del 2021 e nella classifica del Financial Times del 2022 delle aziende in più rapida crescita nelle Americhe.

Cohen lascia Axonics dopo averne completato la vendita per 3,7 miliardi di dollari a Boston Scientific Corporation (NYSE: (BSX).

Prima di entrare in Axonics, Cohen è stato CEO di Vessix Vascular, Inc. (società privata), che ha sviluppato un sistema di denervazione renale basato su catetere, acquisito da BSX alla fine del 2012.

Tomaso Zambelli, CEO di SoniVie, ha dichiarato: "Siamo impazienti di poter contare sulla vasta esperienza di Ray Cohen nel crescere aziende medicali e, soprattutto, sulla sua competenza nella denervazione renale, ora che siamo impegnati nel nostro studio PMA per l'approvazione FDA e nella pianificazione della commercializzazione del nostro prodotto".

Informazioni su Raymond W. Cohen

Amministratore accreditato di società pubbliche con oltre 40 anni di esperienza nel settore lifescience, Cohen è anche amministratore indipendente di Kestra Medical Technologies, Inc. (società privata), un'azienda commerciale che produce e commercializza un defibrillatore indossabile per pazienti a rischio temporaneo di arresto cardiaco.

Cohen ha ricevuto di recente il premio MedTech MVP 2024 ed è anche stato nominato Imprenditore dell'anno dall'Orange County Business Journal. Nel 2021, Cohen ha ricevuto un premio alla carriera da SoCal Bio per i suoi quattro decenni di lavoro nella tecnologia medicale. A fine 2020, Cohen è stato nominato Imprenditore dell'anno da Ernst & Young per la zona del Pacifico sud-occidentale degli Stati Uniti.

Informazioni su SoniVie Ltd.

SoniVie ha sviluppato TIVUS™ (Therapeutic Intra-Vascular Ultrasound System), un sistema che impiega l'energia degli ultrasuoni non focalizzati ad alta frequenza per ablare i nervi nell'arteria renale e ridurre la pressione sanguigna nei pazienti affetti da ipertensione, una patologia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo e che aumenta notevolmente il rischio di infarto, ictus e insufficienza renale. Nel luglio 2024, FDA ha approvato lo studio PMA dell'azienda, che sta ora arruolando pazienti negli Stati Uniti, in Europa e in Israele. Lo studio "THRIVE" è uno studio internazionale multicentrico randomizzato, double blinded e sham-controlled, progettato per dimostrare la sicurezza e l'efficacia del sistema TIVUS™ nei soggetti ipertesi che hanno sospeso i farmaci antipertensivi da un mese prima della procedura fino a 2 mesi dopo la procedura. L'unblinding verrà effettuato 6 mesi dopo la procedura. SoniVie opera in Israele, negli Stati Uniti e in Europa.

Per maggiori informazioni, visitare www.sonivie.com

Contatto PR:

Tomaso Zambelli, CEO

Sonivie Ltd.

[email protected]