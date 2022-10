Sopexa renforce sa présence en Espagne et consolide son organisation sur la scène médiatique internationale

PARIS, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- A l'occasion de la rentrée, le groupe de communication spécialisé Food & Beverage fait un pas en avant dans sa stratégie d'expansion en renforçant sa présence en Espagne et en développant la communication du groupe à l'international.

Sofia Gonzalez Martinez est nommée Country Manager Sopexa Espagne

Sopexa appoints Sofia Gonzalez Martinez as Country Manager Sopexa Spain, and Anne-Laure Henrie as Head of Marketing and Communications

Quatrième économie exportatrice de l'Union Européenne, l'Espagne dispose d'un secteur agroalimentaire dynamique représentant 20,4 % des exportations du pays. Sopexa se positionne en force en consolidant sa présence sur le marché espagnol.

Sofia Gonzalez Martinez est nommée Country Manager Sopexa Espagne, et aura pour mission de conseiller et d'accompagner les clients dans leur stratégie de communication en Espagne et à l'international. Basée à Madrid, elle sera le point de contact privilégié de toutes les parties prenantes espagnoles.

Anne-Laure Henrie est nommée Head of Marketing and Communications

Sopexa consolide sa présence sur la scène médiatique internationale et nomme Anne-Laure Henrie en tant que Head of Marketing and Communications Sopexa Group. En charge de la communication interne et externe, elle aura pour mission de promouvoir avec son équipe l'expertise des agences Sopexa à l'international auprès de l'industrie Food & Beverage, et de renforcer les Relations Publics et la présence en ligne du groupe.

Issue de l'agence Sopexa de New York, Anne-Laure Henrie a développé son expertise en gestion des Relations Publics & Influences au sein de l'équipe PR & Content de Sopexa USA.

>> Pour plus d'information, consulter le communiqué de presse complet <<

A propos de Sopexa

Sopexa est une agence internationale de communication dont les équipes multiculturelles sont spécialistes et passionnées du food & beverage depuis 60 ans. Sopexa est une agence de Hopscotch Groupe. Ils forment ensemble le réseau international intégré Hopscotch + Sopexa, constitué de 34 bureaux dans le monde avec une capacité d'intervention dans tous les pays des zones EMEA, Amériques, et Asie. Au quotidien, 250 experts mettent leur savoir-faire et leur réseau relationnel au profit de campagnes créatives et de dispositifs percutants qui sauront séduire les consommateurs où qu'ils soient.

Experts des campagnes intégrées, Sopexa conseille, imagine et déploie des campagnes RP-influence, événementielles, digitales et marketing adaptées à chaque marché. L'agence est aussi leader des campagnes co-financées par l'Europe, avec plus de 400 dispositifs à son actif depuis 2012.

Pour nous suivre : sopexa.com ou nos réseaux sociaux @Sopexa_Agency

CONTACT: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1919884/Sopexa.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1919885/Sopexa_Logo.jpg

SOURCE SOPEXA