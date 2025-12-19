Sopra Steria reconnu "Best in Class" par PAC dans le RADAR 2025 de la cybersécurité IT/OT en France

PARIS, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Sopra Steria est positionné "Best in Class" dans le dernier RADAR PAC Cybersecurity IT/OT France 2025. Cette distinction souligne l'excellence et la maturité de l'approche de Sopra Steria sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la cybersécurité, à la fois les environnements IT et OT.

Dans un contexte d'intensification des tensions géopolitiques, de multiplication des cyberattaques et d'émergence de ruptures technologiques majeures, notamment liées à l'IA, ce positionnement reconnaît Sopra Steria comme un partenaire de confiance, industriel et souverain, capable d'accompagner durablement les organisations les plus exposées.

PAC valorise plusieurs facteurs différenciants de l'offre cybersécurité de Sopra Steria :

Une offre globale et intégrée de prévention, protection, détection et réponse, déployée sur les périmètres IT, Cloud, IA et OT ;

Un modèle opérationnel hybride, combinant proximité client et centres industriels, entièrement adaptable, avec une capacité internationale et follow-the-sun portée par la Business Line Cybersécurité du Groupe ;

Un leadership méthodologique et technologique reconnu, s'appuyant sur un équilibre maîtrisé entre partenariats stratégiques globaux et européens, renforcé par les investissements souverains de Sopra Steria Ventures.

Ce positionnement s'appuie également sur une forte expertise sectorielle et une compréhension fine des environnements critiques et régulés, au service des grands comptes publics et privés.

« Sopra Steria, acteur ESN concentré sur l'Europe, se distingue par son organisation globale centrée sur des verticaux sectoriels. Cela lui confère une approche métier déjà très acculturée des besoins de ses clients grands comptes, tous différents, avec une forte dimension souveraine soutenue par les certifications PASSI, PDIS et PRIS.

D'un point de vue métier cybersécurité, l'organisation opérationnelle en produits très proches des besoins clients, mise en cohérence par l'usage transverse de MITRE Attack, renforce la pertinence face à la menace et au risque, ainsi que la réactivité.», souligne Eric Domage, Senior Analyst Cybersecurity chez PAC.

« Cette reconnaissance confirme la pertinence de notre vision de la cybersécurité, pensée comme un continuum entre IT et OT, et comme un levier de résilience pour les organisations les plus exposées. Dans un contexte de menaces hybrides et d'accélération due à l'IA, notre priorité est d'apporter à nos clients des capacités opérationnelles concrètes et durables, qui combinent puissance technologique des solutions leaders du marché et souveraines, proximité métier et excellence industrielle », déclare Fabien Lecoq, Directeur Cybersécurité du groupe Sopra Steria.

