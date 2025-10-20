Sopra Steria reconnu parmi les leaders du marché des services multi-cloud publics

PARIS, 20 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, acteur majeur de la tech en Europe, a été reconnu parmi les leaders du marché français des services multi-cloud publics dans le cadre de l'ISG Provider Lens® 2025. Cette reconnaissance porte sur deux segments clés :

Services managés – Grands comptes

Conseil et services de transformation – Grands comptes

Cette double distinction souligne la capacité du Groupe à accompagner les grandes entreprises dans leur transformation cloud, en combinant expertise technologique, excellence opérationnelle et proximité client. Elle confirme également la pertinence de la stratégie de Sopra Steria, qui vise à renforcer son rôle de partenaire européen de référence dans la modernisation et la souveraineté numérique des organisations publiques et privées.

Olivier Tarrit, Directeur exécutif Digital Platform Services de Sopra Steria, déclare :

« Cette reconnaissance de Sopra Steria parmi les leaders du marché reflète le travail remarquable de nos équipes Digital Platform Services, qui conçoivent, construisent et maintiennent en condition opérationnelle des plateformes cloud hybrides au cœur de la transformation numérique de nos clients.

Ces plateformes sont des fondations critiques qui garantissent à la fois performance, sécurité et souveraineté dans un environnement numérique de plus en plus complexe. Être distingués par ISG confirme la pertinence de notre stratégie : allier innovation, excellence opérationnelle et confiance pour accompagner durablement les grandes organisations dans leur modernisation. »

Cette distinction s'inscrit dans la continuité des nombreuses reconnaissances obtenues par Sopra Steria en 2024 et 2025 sur les technologies de nouvelle génération — cloud, data, intelligence artificielle et cybersécurité — qui constituent aujourd'hui les piliers de sa stratégie de croissance.

