Sopra Steria reconnu Leader dans le SPARK Matrix Application Transformation Services 2022 par Quadrant Knowledge Solutions

PARIS, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, annonce que ses services de transformation des applications ont été classés parmi les "leaders" dans le Spark Matrix 2022 de Quadrant Knowledge Solutions.

Le SPARK Matrix™ de Quadrant Knowledge Solutions fournit des informations stratégiques sur la dynamique et les grandes tendances du marché mondial permettant d'évaluer les capacités des prestataires, leur différenciation concurrentielle et leur positionnement.

Les consultants de Quadrant ont évalué 29 des principaux fournisseurs de services de transformation des applications au niveau mondial.

Sopra Steria, à travers sa stratégie globale en matière de technologie et d'expérience client, se distingue grâce à l'excellence de ses services et aux bénéfices que le Groupe apporte à ses clients. Le rapport souligne notamment que :

Sopra Steria propose son expertise en matière de solutions Cloud-native grâce à un large choix de frameworks et de solutions développées en interne, tels que SopraSteria Discovery and Assessment, le logiciel Sopra Steria MIA, Sopra Steria Advanced Migration, Sopra Steria Apps Modernization, Sopra Steria Ops Transformation et Sopra Steria Green for IT.

Le Groupe renforce sa relation avec ses clients ainsi que sa capacité à les accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l'intégration en passant par les opérations, la sécurité et l'édition de logiciels. Sopra Steria tient également compte des enjeux de souveraineté ce qui le démarque de ses concurrents.

« Nous sommes fiers d'avoir été reconnus par Quadrant Knowledge Solutions parmi les leaders du marché des services de transformation des applications et nous sommes ravis d'aider nos clients dans leur quête d'innovation, de productivité et de durabilité. » déclare Béatrice Rollet, Group CTO – Digital and Cloud Services chez Sopra Steria.

« Sopra Steria, grâce à ses compétences étendues, ses références clients, sa feuille de route et sa vision exhaustives, s'est distingué tant en matière d'excellence du service que d'impact sur ses clients et a donc été reconnu leader des services de transformation des applications dans le SPARK Matrix 2022. » conclut Manish Chand Thakur, Analyst chez Quadrant Knowledge Solutions.

A propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 50 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 milliards d'euros en 2022.

The world is how we shape it.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809.

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr.

A propos de Quadrant Knowledge Solutions

Quadrant Knowledge Solutions est une société mondiale d'analyse et de conseil, qui se concentre principalement sur l'aide aux clients, en leur permettant d'atteindre leurs objectifs de transformation grâce à des services de conseil stratégique et de croissance. Chez Quadrant Knowledge Solutions, notre vision est de devenir une partie intégrante de l'activité de nos clients en tant que partenaire de connaissances stratégiques. Nos produits de recherche et de conseil sont conçus pour fournir des informations complètes et des idées stratégiques afin d'aider les clients à formuler des stratégies de croissance pour survivre et prospérer dans des environnements commerciaux en constante évolution. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur https://quadrant-solutions.com/market-research/.

