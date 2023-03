Sopra Steria reconnu Leader dans le "SPARK Matrix Intelligent Process Automation Solutions and Services 2022" par Quadrant Knowledge Solutions

PARIS, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, annonce que ses solutions et ses services d'automatisation intelligente des processus (IPA) ont été classés parmi les "leaders" dans le Spark Matrix 2022 de Quadrant Knowledge Solutions 2022.

Le SPARK Matrix™ de Quadrant Knowledge Solutions fournit une analyse détaillée de la dynamique et des grandes tendances du marché mondial permettant d'évaluer les capacités des prestataires, leur différenciation concurrentielle et leur positionnement.

Avec ses solutions et services d'automatisation intelligente des processus, Sopra Steria fournit à la fois des plates-formes technologiques et des services tels que la maintenance, le conseil et la mise en œuvre de la solution complète dans les écosystèmes de l'entreprise.

Le rapport souligne notamment que :

Sopra Steria propose des solutions d'automatisation intelligente des processus, qui comprennent l'exploration des processus ou process mining , la gestion des processus métier ou Business Process Management (BPM), l'automatisation des processus robotiques ou Robotic Process Automation (RPA), l'Intelligence Artificielle, le Machine Learning , le traitement du langage naturel ou Natural Language Processing (NLP), les chatbots et l'extraction de documents. Le Groupe a développé des solutions propriétaires qui couvrent les domaines du traitement intelligent des documents (IDP), le pipeline DataScience et l'IA conversationnelle (Alive).

Sopra Steria dispose de vastes bibliothèques de composants réutilisables et de plusieurs accélérateurs de déploiement répertoriés sur la marketplace des partenaires. De plus, ces composants réutilisables sont proposés en tant que service sur leur plateforme cloud dédiée, la Trusted Digital Platform (TDP).

« Confrontés à des changements sans précédent, nos clients souhaitent que nous les accompagnions afin de réduire leurs coûts opérationnels et de tirer pleinement parti des technologies de pointe. Il est important de définir d'abord leurs ambitions en matière de revenus, coûts et risques, puis de structurer les processus, de les optimiser, de les corriger et enfin d'assembler les technologies pour atteindre l'automatisation. Nous sommes fiers d'être reconnus par Quadrant Knowledge Solutions parmi les leaders du marché des solutions et des services d'automatisation intelligente des processus. Cela renforce notre positionnement d'acteur majeur de la transformation numérique de nos clients. », explique Patrick Meyer, Group IPA Specialist chez Sopra Steria.

« Sopra Steria, grâce à ses compétences étendues, ses références clients, sa feuille de route et sa vision exhaustives, s'est distingué tant en matière d'excellence du service que d'impact sur ses clients et a donc été reconnu leader dans le SPARK Matrix Intelligent Process Automation (IPA) Solutions and Services 2022. », conclut Pranjal Singh, Analyst chez Quadrant Knowledge Solutions.

Pour en savoir plus sur :

A propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 50 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 milliards d'euros en 2022.

The world is how we shape it

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

Contacts presse

Sopra Steria : Alexandra Paléologue, +33 (0)6 79 75 48 83 – [email protected]

Sopra Steria : Elsa Estager, +33 (0)7 86 73 21 17 - [email protected]

A propos de Quadrant Knowledge Solutions

Quadrant Knowledge Solutions est une société mondiale d'analyse et de conseil, qui se concentre principalement sur l'aide aux clients, en leur permettant d'atteindre leurs objectifs de transformation grâce à des services de conseil stratégique et de croissance. Chez Quadrant Knowledge Solutions, notre vision est de devenir une partie intégrante de l'activité de nos clients en tant que partenaire de connaissances stratégiques. Nos produits de recherche et de conseil sont conçus pour fournir des informations complètes et des idées stratégiques afin d'aider les clients à formuler des stratégies de croissance pour survivre et prospérer dans des environnements commerciaux en constante évolution. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur https://quadrant-solutions.com/market-research/

