Attentes des jeunes diplômés de la Tech : Sopra Steria dévoile une étude sur leurs aspirations en matière d'emploi et d'avantages RH

Sopra Steria dévoile, pour la deuxième année consécutive, une étude sur les attentes des jeunes diplômés des filières tech quant à leur prochain emploi et employeur ;

En ressort un attrait pour l'IA, le quantique et le numérique responsable ;

Et de fortes attentes quant à l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle.

PARIS, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, acteur majeur de la tech en Europe, présente une étude sur les attentes des jeunes diplômés des filières de l'ingénierie, d'informatique et nouvelles technologies en Europe et en Inde. Cette étude confirme un intérêt certain pour les technologies de rupture (IA, quantique) et au service du bien commun (numérique responsable).

Parmi les principaux enseignements, on observe au niveau international que :

Tech Graduates Expectations: Sopra Steria Reveals a Study on Their Career and HR Aspirations

Les technologies préférées des jeunes diplômés au niveau international sont en lien avec la Green IT (23%) devant le quantique (22%), et l'IA (18%) ;

Les trois premiers critères dans le choix d'un emploi sont la rémunération (47 %), les opportunités d'évolution de carrière (36 %), l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (36 %).

« Les résultats de cette étude illustrent l'importance croissante des technologies de rupture et des valeurs sociétales dans les aspirations des jeunes talents du monde de la tech. Chez Sopra Steria, nous avons la conviction que l'innovation technologique ne peut être dissociée de sa contribution au bien commun. C'est pourquoi nous promouvons une intelligence artificielle responsable et intégrons le Green IT dans notre chaîne de valeur, tout en offrant des parcours sur mesure à nos talents. Notre rôle est de créer un numérique performant, durable et à impact positif », explique Louis-Maxime Nègre, Directeur des ressources humaines de Sopra Steria.

L'informatique quantique en tête des technologies les plus attractives

En 2024, 53% des jeunes diplômés au niveau international placent l'informatique quantique comme le secteur les attirant le plus, suivi de près par le numérique responsable (48%), puis le Cloud (43%).

Cliquez ici pour en savoir plus.

Contact: Aurélien Flaugnatti, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2579037/Sopra_Steria.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1861938/Sopra_Steria_Logo.jpg