Sopra Steria reconnu pour sa stratégie environnementale par le prix des entreprises durables de l'AGEFI

PARIS, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, acteur majeur de la tech en Europe, a reçu le Prix des entreprises durables dans la catégorie Environnement, décerné par l'AGEFI le 16 octobre. Cette distinction récompense les entreprises du SBF 120 les plus performantes en matière de développement durable, et salue l'engagement de Sopra Steria dans la réduction de son empreinte environnementale et la mise en œuvre de pratiques écoresponsables.

"logo 2024 des Prix entreprises et Finances durable"

Les Prix Entreprises et Finance durables de l'AGEFI visent à récompenser les entreprises les plus avancées dans leur démarche RSE en valorisant les meilleures pratiques du marché. Un jury composé d'experts du monde du développement durable et de l'investissement financier évalue les candidats selon des critères rigoureux, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'éco-conception des produits.

Le Prix de la meilleure pratique en matière d'environnement est attribué aux entreprises ayant démontré une gestion exemplaire de leurs impacts environnementaux. Sopra Steria a été récompensé pour son approche intégrée, prenant en compte les impacts environnementaux directs des activités de l'entreprise (consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, utilisation de l'eau…) ainsi que l'optimisation de l'usage et de la fin de vie de ses produits et services numériques. La politique d'éco-conception, comme l'extension de la gestion des risques environnementaux à la chaîne d'approvisionnement, ont également été jugés déterminants.

Axelle Lemaire, Directrice Exécutive en charge de la Performance durable et de la responsabilité sociale d'entreprise chez Sopra Steria, déclare : « Cette reconnaissance de la stratégie environnementale de Sopra Steria récompense nos efforts continus pour tendre vers une exemplarité dans le niveau d'engagement de l'entreprise. L'impact des technologies numériques n'est pas neutre, notre responsabilité est importante. Notre démarche est guidée par la transparence des objectifs fixés et des résultats atteints, la sincérité dans l'implication des équipes, l'humilité face au chemin qu'il reste à parcourir vers la neutralité carbone. Cela se traduit par des choix concrets pour déployer l'écoconception de nos produits et services, former nos ingénieurs, perfectionner les outils de mesure de notre empreinte. Et cela se vit au quotidien dans l'accompagnement de nos clients et fournisseurs, pour une transition vers des modèles plus durables pour la planète et ses habitants. »

