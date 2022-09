Sopra Steria renouvelle son statut de Microsoft Azure Expert Managed Service Provider (MSP)

PARIS, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, leader européen de la Tech dans le conseil, les services numériques et le développement de logiciels, annonce aujourd'hui avoir renouvelé avec succès son statut de Microsoft Azure Expert Managed Service Provider. Ce renouvellement démontre la capacité de Sopra Steria à fournir des services managés industrialisés, reproductibles et exhaustifs pour Azure.

Pour la deuxième année consécutive, l'expertise de Sopra Steria en matière de Cloud a satisfait aux exigences strictes du programme Microsoft Azure Expert MSP. Ce résultat confirme ainsi les connaissances approfondies du Groupe, ses processus établis et sa Cloud Management Plateform de nouvelle génération, nécessaires à la fourniture des services de pointe dédiés au Cloud Azure à ses clients.

Le programme Microsoft Azure Expert MSP reconnaît les prestataires de services managés pour Azure les plus qualifiés au monde, qui ont passé avec succès un audit de leurs capacités de services managés, réalisé par un cabinet d'audit externe. Cet audit se concentre sur l'automatisation et les opérations de développement (Dev-Ops), avec des compétences en matière DevOps et SysOps, d'architecture de solutions Cloud et de conseil technologique, visant à fournir des résultats opérationnels et permettre des mises en œuvre Cloud à grande échelle.

Les services Cloud fournis par le Sopra Steria Cloud Center of Excellence suivent une conception agile, axée sur les attentes client. Ces services et solutions vont du conseil à la migration, en passant par la modernisation et les opérations sécurisés et visent à accompagner les organisations dans un cycle dynamique de « conception, optimisation et transformation ». L'objectif est de créer de la valeur pour l'utilisateur final, grâce à des indicateurs métiers, des accords de niveau de service, de la résilience et de l'optimisation continue pour obtenir des résultats pour les clients.

« À l'heure où les entreprises accélèrent leur transformation numérique grâce à des solutions Cloud-natives, cette reconnaissance réaffirme l'engagement de Sopra Steria à mener une transformation Cloud holistique grâce à des services sur mesure, modernes et conformes pour Azure, qui répondent aux normes les plus élevées. Ces services constituent une base solide pour la mise en œuvre de tout plan numérique visant à améliorer l'engagement des clients, à optimiser les opérations et les services ou à accroître la productivité des employés. », a déclaré Xavier Pecquet, membre du Comité Exécutif de Sopra Steria en charge des grands comptes et partenariats.

« Cette nouvelle récompense valide l'engagement de Sopra Steria dans son portefeuille de solutions et de services dédiés à Microsoft Azure. Sa solide connaissance des attentes des entreprises européennes et de la souveraineté des données, son partenariat Microsoft Gold et ses capacités éprouvées le classent parmi les meilleurs prestataires pour guider les organisations européennes dans leur trajectoire vers le Cloud avec Azure. », conclut David Smith, Vice President, Global Channel Sales, Microsoft.

A propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2021.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

