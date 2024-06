Starlight Retail s'implante à Paris et vise une domination mondiale

Starlight Retail, l'un des principaux fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS) et d'appareils électroniques avancés, étend sa présence mondiale avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Paris, en France.

LOS ANGELES, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- Starlight Retail Inc ., une force pionnière dans le domaine du logiciel en tant que service (SaaS) et des appareils électroniques de pointe, est sur le point de renforcer sa présence mondiale avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Paris, en France. Fondée en 2021, l'entreprise a rapidement établi sa présence dans huit pays, avec un engagement inébranlable à révolutionner l'industrie technologique.

Implantée initialement aux États-Unis, au Canada, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Pakistan et en Estonie, Starlight Retail INC n'a cessé d'étendre son champ d'action, proposant des solutions innovantes à divers marchés dans le monde entier. Aujourd'hui, avec l'inauguration de son bureau parisien, la société cherche à pénétrer le marché européen avec une vigueur renouvelée et des prouesses stratégiques.

La décision d'établir une présence à Paris découle de la reconnaissance par l'entreprise du potentiel inexploité du paysage européen et de la nécessité d'une plus grande proximité avec les principaux marchés. En tirant parti de son infrastructure et de son expertise existantes, Starlight Retail cherche à saisir les opportunités émergentes et à renforcer sa position de leader du secteur.

« Nous considérons Paris comme une porte d'entrée essentielle pour étendre notre portée mondiale », déclare Mammon Baloch, propriétaire de Starlight Retail INC. « Il ne s'agit pas seulement de pénétrer un nouveau marché, mais de jeter les bases de notre vision ambitieuse, qui est de devenir une entité véritablement mondialisée au cours de la prochaine décennie. »

La poursuite incessante de l'innovation et de l'excellence est au cœur de la stratégie d'expansion de Starlight Retail. L'entreprise dispose d'une main-d'œuvre dévouée de 84 personnes talentueuses. En mettant l'accent sur le client et en adoptant une approche avant-gardiste, Starlight Retail continue de repousser les limites du possible, établissant de nouvelles normes pour le secteur.

Au cœur du succès de Starlight Retail se trouve son engagement à tirer parti de la technologie de pointe pour améliorer l'expérience des clients. L'entreprise s'associe à des géants de l'industrie tels que Microsoft , pour fournir des solutions transparentes adaptées aux besoins en constante évolution de sa clientèle.

L'une des dernières innovations de l'entreprise est le développement d'un assistant de chat alimenté par l'IA , conçu pour révolutionner les interactions avec les clients. Doté de capacités d'IA conversationnelle, il servira d'assistant virtuel, offrant une assistance personnalisée et rationalisant les canaux de communication. En outre, Starlight Retail a récemment obtenu des certifications en matière d'IA, ouvrant ainsi la voie au lancement d'un système de réponse vocale interactive (IVR) qui promet de redéfinir l'engagement des clients.

Alors que Starlight Retail entame son voyage sur le marché européen, l'entreprise reste fidèle à son engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation. Avec Paris comme dernière conquête, cette entreprise électronique est prête à atteindre de nouveaux sommets de succès, posant les jalons d'un avenir défini par une domination mondiale et des réalisations inégalées.

