STATE OF THE ART JEWELRY SUMMIT, LE SOMMET SUR LA JOAILLERIE RESPONSABLE

LA TOUTE PREMIÈRE COLLABORATION ENTRE RJC, MGMH ET GIA

LONDRES, 14 juin 2023 /PRNewswire/ -- La toute première collaboration entre le Responsible Jewellery Council (RJC), le musée minéralogique et géologique de l'université de Harvard (MGMH) et le Gemological Institute of America (GIA) aura lieu le 23 juin en présentiel à l'université de Harvard. Trois des leaders d'opinion les plus respectés du monde se réunissent pour explorer les défis, les opportunités et l'avenir de la pratique responsable lors du State of the Art Jewelry Summit.

Photo credit: METAMORPHOSIS (BROOCH) by Wallace Chan courtesy of the artist.

Changement climatique et conséquences sur la chaîne d'approvisionnement, activité technologique et évolution des attentes des consommateurs : cette journée unique de débats et de présentations d'experts mondiaux, d'universitaires et d'artistes sera l'occasion de partager des informations précieuses sur la valeur et le désir de créer des bijoux responsables. Les droits de l'homme, les risques et les conflits seront également abordés et la journée se terminera par un débat des Jeunes Diamantaires sur l'avenir de l'industrie vu par ceux qui en hériteront.

Trois femmes leaders d'opinion animeront le sommet : Melanie Grant, directrice exécutive du RJC, Susan Jacques, présidente-directrice générale du GIA, et Raquel Alonso-Perez, conservatrice du MGMH à l'université de Harvard. La liste d'intervenants est un mélange extraordinaire de pionniers. Du célèbre joaillier, artiste et inventeur Wallace Chan au président-directeur général de Lucara Diamond, Eira Thomas, en passant par le professeur de sciences et d'ingénierie environnementales à Harvard, Dan Schrag, qui prononcera le discours inaugural.

Le RJC lancera sa toute première boîte à outils ESG lors du sommet, qui sera accessible gratuitement à tous les participants. Il s'agit d'un plan pour l'application de la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance aux activités de joaillerie à l'échelle mondiale. Le sommet réunira tous les secteurs de l'industrie des bijoux et des pierres précieuses pour façonner notre approche collective et notre compréhension de la bijouterie responsable. Des possibilités de networking, de brainstorming, d'écoute et d'apprentissage auprès des dirigeants actuels et futurs de l'un des plus importants centres éducatifs au monde, l'université de Harvard.

« Je suis ravie que le MGMH de l'université de Harvard organise son tout premier sommet de la joaillerie responsable en collaboration avec le RJC et le GIA. Notre mission est de réunir l'art, la science et l'industrie afin de pouvoir aborder l'avenir ensemble. La croissance doit être plus qu'économique. »

Raquel Alonso-Perez – conservatrice au musée minéralogique et géologique de l'université de Harvard

