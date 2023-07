Steelite International ouvre un nouvel entrepôt en Europe pour mieux servir ses clients

STOKE-ON-TRENT, Angleterre, 4 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Steelite International, leader mondial dans la fabrication et la fourniture de gammes de vaisselles, de solutions d'éclairage et d'équipements de buffet pour l'industrie hôtelière, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouvel entrepôt en Europe. La nouvelle installation, située dans le parc logistique de Schiphol à Rozenburg NH, permettra à Steelite International de mieux servir ses clients en Europe.

CTS Group European Warehouse

Le nouvel entrepôt, qui s'étend sur 10 000 mètres carrés, stockera plus de 1 400 références et plus de 600 000 pièces. L'emplacement stratégique de l'entrepôt, à proximité de l'aéroport de Schiphol et des routes directes vers le reste des Pays-Bas, en fait une excellente base pour la logistique. La possibilité d'effectuer plusieurs expéditions par semaine entre les entrepôts du Royaume-Uni et de l'Union européenne, ainsi que plusieurs dates d'expédition par semaine vers des partenaires en Europe continentale, améliorera les délais de livraison et la satisfaction des clients.

« Steelite est très heureux d'avoir trouvé un emplacement exceptionnel pour étendre ses installations de distribution, a déclaré John Miles, PDG de Steelite International. Le nouvel entrepôt nous permettra de mieux servir nos clients en Europe en réduisant les droits de douane pour les produits fabriqués en dehors de l'UE et en permettant la libre circulation des marchandises. Dans l'ensemble, ce nouvel entrepôt constitue une étape importante pour Steelite International et l'industrie hôtelière internationale. Nous sommes impatients de voir l'impact positif qu'il aura sur les clients et les partenaires. »

À propos de Steelite International

Steelite International est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de gammes de vaisselles, de buffets et de solutions d'éclairage primés et inspirants pour l'industrie internationale de l'hôtellerie et de la restauration.

La mission de l'entreprise est centrée sur « l'art de la présentation ». Chez Steelite, nous pensons que la vaisselle ne doit pas se contenter de servir votre nourriture, mais qu'elle doit servir votre vision. Nous concevons et sélectionnons le meilleur de la vaisselle pour les chefs et les concepts du monde entier.

À propos de Simarco

Simarco est l'une des principales sociétés de logistique et de fret du Royaume-Uni, dotée d'une vaste expérience dans tous les secteurs de l'industrie. Opérant dans le monde entier pour proposer une gamme complète de services au Royaume-Uni, en Europe et sur les routes commerciales internationales, les solutions de logistique et d'entreposage de Simarco ne sont pas seulement flexibles, elles sont aussi conçues pour répondre aux besoins individuels et en constante évolution de Steelite.

À propos de CTS Group

CTS est un spécialiste de la distribution et de la logistique en Europe. Grâce à une gamme de produits unique et à une approche personnelle, le groupe assure un traitement optimal des expéditions et des activités logistiques.

SOURCE Steelite International