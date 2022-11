Stephen Hermitage est nommé vice-président des activités de CMC de Sai Life Sciences

MANCHESTER, Angleterre et HYDERABAD, Inde, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, une organisation mondiale de recherche de développement et de fabrication sous contrat (CRO-CDMO) de premier plan, a annoncé aujourd'hui la nomination de Stephen Hermitage (Steve) au poste de vice-président des activités de CMC. En tant que tel, Steve Hermitage rejoindra l'équipe mondiale de direction de la R&D de Sai Life Sciences, à laquelle il apportera son expérience approfondie en matière de développement de processus et de mise au point de médicaments.

Lors de cette annonce, Sauri Gudlavalleti, directeur de l'exploitation, a déclaré : « Au cours des dernières années, notre équipe s'est forgé une formidable réputation en tant qu'unité scientifique de haute qualité capable de résoudre des défis complexes en chimie. Je suis ravi d'accueillir Steve, un expert chevronné de l'industrie pharmaceutique, chez Sai Life Sciences. Son arrivée au sein de notre équipe de prestation de services à l'échelle mondiale renforce nos efforts continus pour établir de solides partenariats avec les clients et dépasser leurs attentes en mettant la barre plus haut en matière d'innovation, de rapidité et d'efficacité.

Steve Hermitage rejoint Sai Life Sciences après avoir travaillé chez GlaxoSmithKline (GSK), où il était chef de service et membre de l'équipe de direction du développement chimique mondial. Au cours de ces 24 ans passés chez GSK, Steve Hermitage a travaillé avec succès avec de nombreux chefs de projet et leurs équipes pour fournir les API et les demandes règlementaires qui facilitent les activités précliniques et cliniques tout au long du cycle de développement - de l'approvisionnement pragmatique accéléré en phase précoce aux stratégies complexes de contrôle de qualité par la conception (QbD) qui appuient le dossier commercial et la mise sur le marché. Tout au long de sa carrière chez GSK, Steve Hermitage a acquis une vaste expérience professionnelle en matière de sous-traitance pharmaceutique en Inde , en Chine et en Europe, notamment à la tête du groupe d'externalisation technique dans le cadre du développement chimique.

Concernant la nomination de Steve Hermitage, Dean Edney, directeur international des processus de R&D a déclaré : « Steve apportera les meilleures pratiques en matière de développement chimique et API en phase avancée pour les programmes de Manchester et d'Hyberabad. Son expérience nous donnera également de nouvelles perspectives sur la gestion de projets et de programmes, ce qui nous permettra de continuer à viser l'excellence en matière de partenariat avec les clients. »

Steve Hermitage est titulaire d'une licence et d'un master de l'université d'Oxford, d'un doctorat de l'université de Liverpool et il a mené ses études postdoctorales à l'université de Cambridge. Il est membre de la Royal Society of Chemistry et chimiste agréé (FRSC CChem).

À propos de sa nomination, Steve Hermitage a déclaré, « Je suis incroyablement impatient de rejoindre Sai Life Sciences à un moment où l'entreprise se transforme. Chacune de mes interactions avec mes collègues de l'entreprise m'a permis d'observer une véritable ambition collective de bâtir une organisation de premier plan qui offre des projets aux clients en s'appuyant sur une science solide combinée à une capacité de fabrication efficace tout en maintenant des normes élevées en matière de sécurité et de qualité. »

À propos de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences est une organisation de CRO-CDMO intégrant tous les services qui travaille avec des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes dans le monde entier pour accélérer la découverte, le développement et la fabrication de petites molécules complexes. L'entreprise compte plus de 2 200 employés répartis sur ses sites en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com/

