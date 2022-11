Stephen Hermitage begint bij Sai Life Sciences als VP, CMC

MANCHESTER, Engeland en HYDERABAD, India, 23 november 2022 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, een toonaangevende wereldwijde organisatie voor contractonderzoek, -ontwikkeling en -productie (CRO-CDMO), kondigde vandaag de toetreding aan van Stephen Hermitage (Steve) als Vice President, CMK. Steve zal in deze functie toetreden tot het wereldwijde R&D-leiderschapsteam van Sai Life Sciences, waar hij zijn diepgaande wetenschappelijke, procesontwikkelings- en geneesmiddelenontwikkelingservaring zal toevoegen aan de R&D-organisatie.

Stephen Hermitage joins Sai Life Sciences as VP, CMC

Bij de aankondiging zei Sauri Gudlavalleti, Chief Operating Officer: "De afgelopen jaren heeft ons team een formidabele reputatie opgebouwd als een hoogwaardige wetenschappelijke eenheid die in staat is om complexe chemische uitdagingen op te lossen. Ik ben verheugd om Steve, een veteraan in de farmaceutische sector, welkom te heten bij Sai Life Sciences. Zijn toevoeging aan ons wereldwijde leveringsteam versterkt onze constante inspanningen om sterke klantpartnerschappen op te bouwen en de verwachtingen van klanten te overtreffen door de lat hoger te leggen op het gebied van innovatie, snelheid en efficiëntie.

Steve komt naar Sai Life Sciences van GlaxoSmithKline (GSK), waar hij afdelingshoofd was en lid van het wereldwijde leiderschapsteam voor chemische ontwikkeling. Bij GSK heeft Steve meer dan 24 jaar met succes samengewerkt met vele projectleiders en hun teams om de API en regelgevende indieningen te verstrekken die preklinische en klinische activiteiten gedurende de hele ontwikkelingslevenscyclus mogelijk maken - van pragmatische versnelde levering in de vroege fase tot complexe Quality by Design (QbD)-controlestrategieën ter ondersteuning van commerciële registratie en lancering. Gedurende zijn tijd bij GSK heeft Steve aanzienlijke ervaring opgedaan in het werken met CDMO's in India, China en Europa, aangezien hij er de technische externalisatiegroep binnen Chemical Development leidde.

Dieper ingaand op Steves functie zei Dean Edney, Global Head of Process R&D: "Steve zal beste praktijken in chemische en API-ontwikkeling in de late fase naar programma's in Manchester en Hyderabad brengen. Zijn ervaring zal ook nieuwe perspectieven bieden op project- en programmamanagement, waardoor we kunnen blijven bouwen aan uitmuntendheid op het gebied van klantpartnerschap."

Steve heeft een BA & MA van de Universiteit van Oxford, een doctoraat van de Universiteit van Liverpool en heeft postdoctorale studies uitgevoerd aan de Universiteit van Cambridge. Hij is een Fellow van de Royal Society of Chemistry en Chartered Chemist (FRSC CChem).

Reagerend op zijn benoeming zei Steve Hermitage: "Ik ben ongelooflijk verheugd om bij Sai Life Sciences te komen werken in een transformerende tijd voor het bedrijf. Tijdens al mijn interacties met collega's in het bedrijf is het duidelijk dat er een collectieve ambitie is om een wereldwijd toonaangevende organisatie op te bouwen die projecten voor klanten levert door sterke wetenschap te combineren met een efficiënte productiecapaciteit en tegelijkertijd hoge normen op het gebied van veiligheid en kwaliteit te handhaven."

Over Sai Life Sciences

Sai Life Sciences is een full-service CRO-CDMO die wereldwijd samenwerkt met innovatieve farmaceutische en biotechbedrijven om de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van complexe kleine moleculen te versnellen. Het bedrijf telt meer dan 2200 werknemers in zijn vestigingen in India, het VK en de VS. Sai Life Sciences is in particulier bezit en wordt ondersteund door wereldwijde investeerders, TPG Capital en HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com/.

