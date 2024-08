Stormshot: Isle of Adventure est lancé sur Aptoide grâce à un nouveau partenariat avec FunPlus

LISBONNE, Portugal, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- Aptoide, le principal app store alternatif et la plateforme de distribution pour Android et iOS, et FunPlus, le principal développeur et éditeur mondial de jeux mobiles, ont uni leurs forces dans un partenariat stratégique qui a donné le jeu à succès de FunPlus, Stormshot: Isle of Adventure, dans la plateforme Aptoide.

Ce partenariat et le lancement de Stormshot sur Aptoide combinent la portée étendue de la plateforme et les capacités uniques de distribution d'applications sur Android et iOS avec l'expertise de FunPlus dans la création d'expériences de jeu attrayantes et immersives.

Paulo Trezentos, CEO, Aptoide, a exprimé son enthousiasme à propos de ce partenariat : « Nous sommes ravis d'accueillir Stormshot: Isle of Adventure au sein de la famille Aptoide. FunPlus a une expérience remarquable dans le développement de jeux captivants, et cette intégration s'aligne parfaitement avec notre mission de fournir aux utilisateurs la meilleure et la plus diverse sélection de jeux et d'applications sur Android et iOS ».

Gao Ge, responsable du développement de Funplus, a également fait part de ses réflexions sur le partenariat : « Le partenariat avec Aptoide est une opportunité fantastique pour FunPlus d'atteindre un public encore plus large. L'approche innovante d'Aptoide en matière de distribution d'applications et de jeux et sa vaste base d'utilisateurs en font une plateforme idéale pour Stormshot: Isle of Adventure. Cette collaboration optimisera l'expérience de jeu de nos joueurs et stimulera la croissance de notre jeu ».

Stormshot: Isle of Adventure est un jeu d'action qui combine un gameplay de tireur d'élite avec des éléments de résolution d'énigmes. Les joueurs se lancent dans un voyage palpitant pour éliminer les pirates et les fantômes, sauver leurs alliés et découvrir d'anciens mystères sur une île mystique. Avec ses divers combats JcJ et son gameplay stratégique, le jeu offre une expérience immersive qui captive les joueurs.

Aptoide a récemment lancé la première boutique de jeux non-Apple sur iOS, ce qui représente une évolution notable dans l'écosystème des jeux iOS. En plus d'être le premier game store lancé pour iOS, l'Aptoide iOS Game Store offre une nouvelle expérience et de nouvelles options aux utilisateurs, en proposant aux joueurs des fonctions de gamification ainsi qu'une solution d'achat en aplli non-Apple.

Avec une liste d'attente de milliers d'utilisateurs et l'émission quotidienne de codes d'accès, Aptoide assure une croissance contrôlée et un retour d'information de qualité pour l'Aptoide Game Store sur iOS.

Pour de plus amples renseignements à propos d'Aptoide, rendez-vous sur https://en.aptoide.com/

Suivez-nous :

Twitter : @Aptoide

Instagram : instagram.com/aptoidestore/

LinkedIn: linkedin.com/entreprise/aptoide

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Équipe de relations publiques d'Aptoide

[email protected]

À propos d'Aptoide

Aptoide est la première plateforme alternative de distribution d'applications et de traitement des paiements avec une portée mondiale, disponible sur de multiples canaux, y compris Android et iOS. Avec plus de 500 millions d'utilisateurs, 10 milliards de téléchargements et 1 million d'applications, Aptoide offre une meilleure façon de découvrir des applications et des jeux, avec moins de restrictions géographiques et l'un des meilleurs systèmes de détection de logiciels malveillants du marché.

https://en.aptoide.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2221818/4297164/Aptoide_Logo.jpg