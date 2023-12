Stryker annonce son intention d'acquérir SERF SAS, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial de l'arthroplastie

MAHWAH, N.J., 18 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Stryker (NYSE : SYK), l'une des principales sociétés de technologie médicale au monde, a annoncé aujourd'hui avoir soumis une offre à Menix en vue d'acquérir SERF SAS, une société d'arthroplastie basée en France.

Fort d'un héritage de plus de 50 ans, SERF SAS est reconnu par les professionnels de santé du monde entier pour ses innovations en matière de prothèses de hanche, notamment l'invention du concept de la Double Mobilité. Cette acquisition viendrait étendre la présence existante de Stryker en France et dans toute l'Europe, ainsi que son portefeuille mondial d'arthroplastie, ce qui permettrait à Stryker de proposer ses services à une plus grande variété de patients.

Conformément à la loi française, la signature de tout accord doit avoir lieu une fois le processus de d'information et de consultation du comité social et économique de l'entreprise terminé. L'acquisition proposée devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture d'usage, notamment les approbations réglementaires.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations qui comprennent ou reposent sur des déclarations prospectives au sens de la loi fédérale sur les valeurs mobilières qui sont soumises à divers risques et incertitudes susceptibles de rendre nos résultats réels sensiblement différents de ceux explicites ou implicites dans lesdites déclarations. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter : la détérioration de la conjoncture économique ou l'anticipation de celle-ci, qui pourrait avoir un impact négatif sur le niveau de demande pour nos produits ; les pressions sur les prix en général, notamment les mesures de limitation des coûts qui pourraient avoir un impact négatif sur le prix ou la demande de nos produits ; les changements sur les marchés des changes ; les mesures législatives et réglementaires ; les problèmes imprévus découlant d'études cliniques et qui affectent l'approbation des nouveaux produits par la Food and Drug Administration (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) aux États-Unis ; les pressions inflationnistes ; l'augmentation des taux d'intérêt ; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ; les changements des taux de remboursement des payeurs tiers ; l'augmentation significative des réclamations en matière de responsabilité des produits ; le coût total final en ce qui concerne les questions liées au rappel ; l'impact des procédures d'enquête et juridiques et des risques de conformité ; la résolution des contrôles fiscaux ; les modifications des lois et réglementations fiscales ; l'impact de la législation fédérale pour réformer le système de santé aux États-Unis ; les coûts de mise en conformité avec les réglementations relatives aux dispositifs médicaux ; les évolutions des marchés financiers ; les changements de nos cotes de crédit ; les changements dans l'environnement concurrentiel ; notre capacité à intégrer et à réaliser les bénéfices anticipés des acquisitions en totalité ou du tout ou dans les délais prévus ; notre capacité à réaliser des économies anticipées ; les impacts négatifs potentiels résultant de questions liées à l'environnement, à la société et à la gouvernance (ESG) et au développement durable ; l'impact sur nos opérations et résultats financiers de toute urgence de santé publique et de toutes politiques et actions connexes de gouvernements ou d'autres tiers ; et les violations ou défaillances de nos systèmes ou produits informatiques ou de ceux de nos fournisseurs, y compris en cas de cyber-attaque, de fuite de données, d'accès non autorisé ou de vol. Des informations supplémentaires sur ces facteurs et d'autres sont fournies dans nos dossiers auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières) des États-Unis, notamment dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration prospective pour refléter tout changement dans nos attentes ou dans des cas, conditions ou circonstances sur lesquels ces attentes peuvent être fondées, ou qui affectent la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les déclarations prospectives.

À propos de Stryker

Stryker est l'une des principales sociétés de technologie médicale au monde, œuvrant aux côtés de ses clients pour améliorer la santé. Elle propose des produits et des services innovants dans les domaines de la médecine et de la chirurgie, de la neurotechnologie, de l'orthopédie et de la colonne vertébrale, qui contribuent à améliorer les résultats pour les patients et les soins dans le domaines de la santé. Avec ses clients du monde entier, Stryker touche plus de 130 millions de patients chaque année. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.stryker.com.

À propos de Menix

Menix regroupe des industries de technologie de pointe dans les secteurs de l'orthopédie (principalement de la hanche et du genou) et du dentaire, ainsi que des solutions numériques 3D. Dans le domaine de l'orthopédie, Menix jouit d'une position de leader sur les marchés français des tiges de première intention et de la Double Mobilité.

À propos de SERF SAS

SERF SAS est une société française qui met au point, fabrique et vend une large gamme de produits d'arthroplastie à l'échelle internationale. Depuis sa création, SERF SAS a mis au point de nombreux concepts innovants, notamment le concept de la Double Mobilité. Le site principal de SERF SAS est basé à Décines-Charpieu, en France.

