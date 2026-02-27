Sublimez votre aventure RA : Brook Gaming lance des solutions de nouvelle génération pour les événements d'exploration mondiaux

Maîtrisez les chasses de haute intensité grâce à l'automatisation d'ARmate et au contrôle de précision de Flashman

NEW TAIPEI CITY, 27 février 2026 /PRNewswire/ -- Brook Gaming (Zeroplus Technology Co., Ltd.) est fière d'annoncer ses toutes dernières solutions d'assistance technique pour les formateurs participant aux prochains événements mondiaux de gaming en réalité augmentée (RA). Pour répondre aux défis posés par les marathons mondiaux de haute intensité et à la nécessité d'explorer des zones étendues, Brook présente l'« ARmate », qui équilibre l'automatisation à l'aide du contrôle géographique, et le « Flashman », un dispositif de contrôle de précision pour les appareils iOS. Ces outils sont conçus pour garantir une expérience de gaming décontractée et très efficace pour tous les dresseurs participant à des chasses à l'échelle mondiale.

The perfect AR gaming duo: ARmate’s automation meets Flashman’s precision control.

Maximisez votre aventure lors d'événements de grande envergure

Lors des grands événements de gaming en réalité augmentée, la collecte efficace d'objets dans des délais limités et l'exploration précise de vastes cartes sont essentiels pour réussir. S'appuyant sur des années d'expertise en matière de matériel, Brook fournit des outils qui permettent aux joueurs de se concentrer entièrement sur leur stratégie de mouvement et l'exécution des rencontres.

ARmate : l'appareil tout-en-un pour l'automatisation et le contrôle géographique

ARmate est conçu pour rationaliser la gestion des ressources et l'efficacité de l'exploration lors d'événements intensifs. Il est doté d'un contrôle géographique avancé et de solides capacités d'automatisation.

Auto Spin et Auto Catch : automatise entièrement la rotation des Pokéstop et la capture des Pokémon afin d'éviter l'épuisement des ressources.

Fonction de localisation globale : accédez à des sites d'événements dans le monde entier depuis chez vous, en contournant les limitations physiques lors des marathons mondiaux.

Connexion stable pour la chasse de Pokémon chromatiques : maintient une stabilité de connexion élevée pour vous assurer de ne jamais manquer un Pokémon chromatique lors des rencontres les plus fréquentes.

Flashman : contrôle réel, liberté virtuelle totale

Flashman offre une expérience de contrôle tactile et intuitive spécialement conçue pour les utilisateurs d'iOS. Son joystick 360° de haute précision permet un positionnement précis sur des cartes complexes.

Touche de mémoire de coordonnées (touche FN) : enregistrez et revenez aux endroits fréquemment utilisés d'une simple pression, afin de pouvoir revenir instantanément en arrière sans redémarrer l'application.

Modes de mouvement polyvalents : comprend la fonction « Smart Roaming » pour simuler une marche réelle et la fonction « Route Cruise » pour une patrouille automatisée le long de chemins déterminés.

Bouton de basculement de la vitesse : Un seul clic suffit pour passer de « High Speed » pour un voyage rapide à « Low Speed » pour une exploration précise.

Partage des coordonnées (Team Sync) : partagez les données géographiques avec vos coéquipiers à l'aide du bouton de fonction de la souris, cela vous permet de synchroniser l'exploration en groupe.

À propos de Brook Gaming

Forte de plus de 20 ans d'excellence dans le développement de matériel, Brook Gaming se consacre à l'élargissement des possibilités offertes aux joueurs grâce à une technologie innovante. Nous continuons à fournir des solutions de connectivité de premier plan à la communauté mondiale des joueurs, tout en conservant l'esprit de l'artisanat renommé de Taïwan. Notre personnage officiel symbolise la passion et l'engagement de notre marque envers les joueurs, transmettant ainsi chaque jour le plaisir du gaming au monde entier.

Disponibilité

ARmate et Flashman sont désormais disponibles à la vente.

Page de produit officielle ARmate : https://brook.gg/4rCRHeb

Page de produit officielle Flashman : https://brook.gg/4kTQNHL

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2921046/Gemini_Generated_Image_xuh9dlxuh9dlxuh9.jpg