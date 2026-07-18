Superteam Wheels lance la paire de roues Ultra SL SE, adaptée à toutes les situations, équipée de moyeux DT180

WASHINGTON, 18 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Superteam Wheels, marque de roues en fibre de carbone de renommée mondiale, a officiellement lancé son modèle phare, la paire de roues Ultra SL SE, adaptée à tous les types de parcours. Mettant l'accent sur « une adaptation à tous les scénarios et un rapport poids/rigidité équilibré », ce modèle résout le dilemme des cyclistes en s'appuyant sur la fabrication intelligente chinoise, avec des moyeux DT180, des rayons en fibre de carbone et un design aérodynamique, ce qui le rend adapté aussi bien aux compétitions professionnelles qu'à l'utilisation quotidienne.

Pour aider les cyclistes à mieux comprendre les nouveautés apportées à la paire de roues Ultra SL SE, Chris Zeng, responsable de Superteam Wheels, propose une analyse détaillée sous forme de questions-réponses :

Q1 : Pourquoi l'Ultra SL SE est-il une paire de roues adaptée à toutes les situations ?

R1 : Elle permet surtout aux cyclistes de ne plus avoir à choisir entre le poids et la rigidité de la paire de roues. L'Ultra SL SE ne pèse que 1 210 g ± 10 g, alliant légèreté et rigidité grâce à une disposition optimisée des jantes et à des rayons en fibre de carbone. Équipé de moyeux DT180, il assure une transmission directe de la puissance et s'adapte à toutes les situations, incarnant ainsi pleinement le principe « une seule paire de roues pour tous les besoins ».

Q2 : Quelles sont les principales améliorations et les avantages généraux de la paire de roues Ultra SL SE par rapport à la génération précédente de roues H2 ?

R2 : Il y a trois améliorations principales : La largeur de la jante extérieure a été optimisée à 28 mm (contre 30 mm pour l'ancien modèle), le moyeu a été remplacé par un DT180, et la conception de la jante ainsi que le procédé de fabrication du tissu de carbone ont été optimisés. Leurs points forts communs sont leur poids et leur rigidité exceptionnels. Tous deux sont dotés d'un design aérodynamique bionique inspiré de l'aileron de requin, qui optimise l'aérodynamisme et réduit la résistance au vent. D'après des essais réels, à 40 km/h, par rapport à une jante de 25 mm sans conception aérodynamique, elle optimise la résistance au vent de 17,62 % et la surface de traînée de 17,83 %, améliorant ainsi considérablement l'efficacité en vitesse de croisière.

Q3 : Quels avantages concrets la conception de la paire de roues Ultra SL SE, avec des jantes plus hautes à l'avant et plus basses à l'arrière, apporte-t-elle lors de la pratique du vélo ?

R3 : La conception à 51 mm à l'avant et 48 mm à l'arrière offre un bon équilibre entre maniabilité et aérodynamisme : la jante avant améliore la maniabilité et réduit l'impact des vents latéraux, tandis que la jante arrière préserve l'aérodynamisme pour faciliter la conduite en vitesse de croisière. Cette différence de 3 mm permet d'obtenir des améliorations notables en conditions réelles de conduite, et une adaptation à toutes les situations.

Q4 : Pourquoi choisir les moyeux DT180 ?

R4 : Il existe de nombreux moyeux d'excellente qualité, et nous avons choisi les moyeux DT180 en raison de leurs performances exceptionnelles et de leur présence encore limitée sur le marché international. En les associant à des rayons en carbone, on obtient un bon équilibre entre rigidité et poids. En nous appuyant sur l'innovation et la chaîne d'approvisionnement éprouvée de Superteam, nous avons créé un produit à la fois économique et hautement performant, conçu pour les cyclistes du monde entier.

Pour plus d'informations : https://superteamwheels.com/