Sustainable Eel Group: Un rapport scientifique souligne le succès majeur de la lutte contre le trafic illégal d'anguilles européennes

Une nouvelle approche permet de sauver 300 millions de civelles chaque année

BRUXELLES, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport scientifique publié la semaine dernière laisse entrevoir une avancée majeure dans la lutte contre le trafic illégal d'anguilles européennes. Ce rapport illustre comment une stratégie de conservation plus holistique et inclusive – encadrée par le Règlement européen sur l'anguille1 – a permis de sauver environ 300 millions de civelles chaque année. Il démontre également que le Sustainable Eel Group (SEG), une ONG de premier plan basée à Bruxelles, dédiée à la conservation et à la reconstitution de cette espèce gravement menacée, a sans doute contribué à faire évoluer les choses en faveur de cette stratégie.

Glass eels: Baby eels, a vulnerable species, reaches the fresh waters of the inland via the European coasts and grows into adult eels in 3 years (in the south) to 15 years (in more northern parts of Europe).

Selon l'évaluation indépendante réalisée par le Hull International Fisheries Institute (HIFI), les efforts déployés par les principaux acteurs du monde scientifique, de l'industrie et de la conservation ont permis de réduire de 80 % le trafic illégal de civelles, qui sont particulièrement vulnérables à la surexploitation malgré la protection juridique dont elles bénéficient en vertu de l'Annexe II de la convention CITES. Europol a précédemment estimé qu'environ 300 millions de civelles, pesant environ 100 tonnes, faisaient l'objet d'un trafic illégal chaque année vers l'Asie de l'Est. Aujourd'hui, grâce à des actions coordonnées de mise en œuvre et à des développements politiques marquants, notamment la mise en œuvre de la Norme SEG - une norme volontaire promouvant le commerce responsable des anguilles - les estimations actuelles suggèrent que moins de 50 millions de civelles, soit 15 à 25 tonnes, font l'objet d'un trafic chaque année.

Pour Andrew Kerr, président et fondateur de SEG, « l'essentiel est que les efforts considérables [du groupe] pour protéger l'anguille européenne, ou Anguilla anguilla, portent leurs fruits » et que SEG a réussi à fermer la zone grise entre les activités légitimes et illicites, mais il reconnaît également que le secteur « doit rester vigilant afin d'éviter les revers ». Le problème du trafic touche désormais l'anguille d'Amérique, Anguilla rostrata, ce qui pose des problèmes importants pour les deux espèces. Ainsi, il affirme que le travail de conservation « est loin d'être terminé » et que SEG et ses partenaires restent « déterminés à poursuivre [leurs] efforts pour assurer la reconstitution et la gestion durable des anguillidés, et appellent tous les partenaires à se joindre à cet effort crucial ».

Bert-Jan Ruissen, membre du Parlement européen impliqué dans l'élaboration de la politique relative à l'anguille, a salué cette approche plus holistique, déclarant que « le travail du Sustainable Eel Group replace le Règlement sur l'anguille au cœur de la politique européenne relative à l'anguille ». « L'amélioration de la transparence et de la traçabilité des civelles capturées est un moyen important de lutter contre les pratiques INN et les systèmes de certification, tels que SEG, sont un outil important pour garantir la légalité des captures. Nous pensons que cette nouvelle approche aura plus d'effet que de limiter davantage la pêche à l'anguille, comme cela a été le cas jusqu'à présent. Les pêcheurs jouent un rôle essentiel dans la gestion de la population d'anguilles ».

Cette décision fait suite à la publication du rapport du Parlement européen sur la « Mise en œuvre du Règlement instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes », qui préconise une approche plus consolidée et coordonnée de la gestion de l'anguille dans l'ensemble de l'Europe2. Les orientations mettent l'accent sur le Règlement sur l'anguille en tant que politique fondamentale pour la reconstitution de l'espèce et soulignent le rôle essentiel que jouent les pêcheurs commerciaux et récréatifs dans les efforts de conservation.

SEG appelle les États membres de l'UE à prendre des mesures pour la conservation de l'anguille européenne dans leurs Plans de gestion requis par le Règlement de l'UE sur l'anguille, attendus cet automne.

www.sustainableeelgroup.org

Pour plus d'informations sur le Sustainable Eel Group et leurs dernières contributions politiques, déclarations et initiatives, veuillez consulter le site sustainableeelgroup.org. Le rapport HIFI sera publié dans son intégralité le jeudi 5 septembre et pourra être consulté ici3.

